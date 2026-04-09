La cucina italiana patrimonio Unesco viaggia nel Mediterraneo con Grimaldi Lines

La cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, diventa protagonista delle rotte del Mediterraneo grazie al rafforzamento della collaborazione tra Grimaldi Lines, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
L’intesa, avviata nel 2025, punta a valorizzare una tradizione millenaria che rappresenta molto più di un insieme di ricette: un vero e proprio rito collettivo, simbolo dell’identità culturale italiana e della sua memoria condivisa.
Le navi ambasciatrici del lifestyle italiano
Le 14 navi della flotta Grimaldi Lines, impegnate nei collegamenti tra le sponde del Mediterraneo, si trasformano in autentiche ambasciatrici del cosiddetto lifestyle italiano, diffuso e apprezzato a livello globale.
A bordo, la proposta gastronomica assume un ruolo centrale: i menù, curati direttamente dagli chef, raccontano la varietà e la ricchezza delle tradizioni regionali italiane, nel rispetto di valori chiave come la qualità delle materie prime, la filiera corta e la fedeltà alle ricette originarie.
Il viaggio diventa esperienza gastronomica
Viaggiare con Grimaldi Lines si traduce così in un’esperienza che anticipa la destinazione. La traversata diventa un percorso tra sapori e territori, con piatti che spaziano dai primi della tradizione alla pizza fatta a mano, fino a secondi di pesce e specialità regionali.
Un’offerta pensata per trasformare il viaggio in una vera immersione nel turismo gastronomico, ancora prima dello sbarco.
La partnership si concretizza anche in iniziative mirate a dare visibilità alla cucina italiana UNESCO, sia a bordo delle navi sia attraverso i canali di comunicazione della compagnia.
L’obiettivo è rafforzare il ruolo della tradizione culinaria come leva strategica per la promozione del territorio, dell’identità culturale e del patrimonio storico italiano.
Ogni giorno, lungo le rotte del Mediterraneo, le navi Grimaldi Lines diventano così un palcoscenico itinerante della cucina italiana: un patrimonio fatto di storia, arte e cultura che continua a viaggiare, raccontandosi attraverso i suoi sapori.