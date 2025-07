La cucina made in Italy si candida a diventare Patrimonio Unesco. A Malta premio alla trattoria Nennella

La cucina italiana si candida a diventare Patrimonio immateriale dell’umanità. Per sostenere questa candidatura lanciata ufficialmente nel 2023, sono volati a Malta il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il presidente dell’Ice Matteo Zoppas, che hanno partecipato ad un evento di grande rilievo promosso dall’Ambasciata italiana, dalla Camera di commercio italo-maltese e dall’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane . “Le cucine di Francia, Corea, Messico e Giappone sono già state dichiarate dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità – ha ricordato il ministro Lollobrigida -. Considerando i valori non solo di gusto, ma anche di convivialità, di saper fare millenario, con una battuta potrei dire che se a dicembre la cucina italiana non venisse riconosciuta, sarebbero le altre cucine ad essere sminuite” .

Nel corso della cena, ospitata presso il Phoenicia Hotel di La Valletta, Lollobrigida ha consegnato il Made in Italy Award alla storica Trattoria Nennella di Napoli che da tre anni ha aperto con successo i battenti anche a Malta. Il prestigioso riconoscimento inserisce Nennella (già certificato Ospitalità italiana) nella promozione di eccellenza della Cucina Italiana e del Made in Italy a Malta. “Questo premio – riferisce uno dei soci Daniele Vitiello – rappresenta il coronamento di tanti sacrifici e di un’attenzione maniacale al prodotto che proviene rigorosamente dalla Campania. Pomodoro, mozzarella, salumi, farina, dolci, acqua, tutto parla campano. Lo stesso vale per il personale che come vuole la tradizione di Nennella viene reclutato da Napoli, oltre lo chef e il pizzaiolo anche i camerieri sono napoletani e preparati a far divertire il cliente ballando e cantando. Il nostro obiettivo è far rivivere su questa meravigliosa isola la stessa atmosfera di Napoli mescolando sapori e divertimento proprio come facciamo da circa cinquanta anni a Napoli”.

Anche per il ministro Lollobrigida, il valore della cucina italiana risiede nel suo profondo legame con il territorio e nella capacità di esprimere un’identità collettiva: “I nostri prodotti e le nostre trasformazioni raccontano una storia che affonda le radici in secoli di contaminazioni culturali. L’Italia, come Malta, è stata attraversata da moltissimi popoli, e quasi tutte le culture del pianeta hanno toccato le nostre coste. Noi abbiamo saputo integrare queste influenze e trasformarle in qualcosa di unico.”

Quel qualcosa è il Made in Italy, che per Lollobrigida non è solo un marchio commerciale, ma un vero e proprio valore culturale. “Made in Italy significa qualità, bellezza, bontà. E, auspicabilmente, anche competitività economica. Perché promuovere la nostra cucina vuol dire anche rafforzare l’economia nazionale, sostenere il settore agroalimentare e valorizzare le nostre comunità”.