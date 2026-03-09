La cucina napoletana tra storia e sapori: a Carinaro si presenta il libro di Luciano Pignataro

Venerdì 13 marzo, alle 19, il Vega Palace di Carinaro ospiterà un nuovo appuntamento del salotto letterario Vega Cultura: il giornalista e scrittore Luciano Pignataro presenterà il suo libro “La cucina napoletana” (Hoepli), un viaggio tra storia, tradizione e sapori della città partenopea, dove ’o magnà non è solo nutrimento, ma linguaggio, identità e rito quotidiano.

Il dialogo con l’autore sarà guidato da Nicola Ruocco, ideatore della kermesse “Gli Incontri di Valore”, affiancato da Antonella D’Avanzo, giornalista enogastronomica, e Antonio Palumbo, rappresentante della quarta generazione della storica azienda vitivinicola Le Cantine Federiciane dei Campi Flegrei. Proprio le Cantine Federiciane presenteranno in questa occasione una collezione speciale di bottiglie magnum celebrative, realizzate nell’ambito del progetto Flegreo-Art in collaborazione con l’artista Annalisa Saggiomo, che uniscono la tradizione vitivinicola all’arte contemporanea. Al termine della presentazione, su prenotazione, sarà possibile partecipare a una cena dedicata con vini in abbinamento, curata dall’executive chef Agostino Malapena.

Il libro di Pignataro intende far rivivere la tradizione gastronomica napoletana attraverso nuove interpretazioni dei piatti classici. Dalla cucina popolare, con piatti come pasta e patate, pasta e legumi e pizza, fino alle preparazioni di derivazione aristocratica e borghese, come i timballi, il volume esplora il rapporto profondo dei napoletani con il cibo, elemento centrale della vita sociale e familiare. Non manca uno sguardo alla pasticceria da passeggio, con eccellenze come sfogliatelle, babà e zeppole, e un’appendice dedicata ai vini campani. Le fotografie di Ciro Pipoli completano l’opera, offrendo una suggestiva interpretazione del legame tra Napoli e la sua cucina.

La prefazione è firmata dalla principessa Giulia Ferrara Pignatelli di Strongoli, mentre l’introduzione è a cura dell’autore. “La cucina napoletana” si presenta già come un classico, raccontando una città che unisce tradizione, storia e innovazione culinaria, tra racconti, prodotti e vini che sono parte integrante della cultura partenopea.