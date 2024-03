La cultura come occasione di sviluppo. Un convegno a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – L’economia della cultura è un importante fattore di sviluppo per il nostro Paese. L’argomento è stato al centro di un convegno che si è tenuto a Napoli. E’ stata anche l’occasione per illustrare le novità fiscali che riguardano le attività artistiche e culturali, alla luce della delega approvata dal Governo, come la riduzione dell’IVA sulla filiera dell’arte e l’introduzione di una disciplina ad hoc per la tassazione delle cessioni di opere tra privati. Focus anche su una serie di proposte di semplificazione fiscale, per dare nuova linfa vitale al settore. Il convegno è stato organizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.

abr/mrv