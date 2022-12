La cultura in molti Paesi è considerata non meno importante del Pil. L’Italia non rientra in quel gruppo

Ancora pasticci all’interno della maggioranza di governo. Questa volta è toccata al bonus per gli studenti inserito nella stesura definitiva della legge di bilancio che il Parlamento dovrà approvare entro la fine dell’anno. Durante la discussione di tale importante argomento, sono spuntati emendamenti a dir poco estemporanei, che mirano, senza ombra di dubbio, a evitare che possa essere concesso quell’ incentivo destinato a sostenere una migliore formazione dei giovani del Paese. Sono gli italiani, tra quanti risiedeno nella Eu, seguiti da pochi altri che vivono nella stessa area, che occupano i primi posti nella schiera di quelli che hanno maggior bisogno di acculturarsi e di formarsi. Quel modo di affrontare il problema è proposto in tal modo, per non ammettere che, al momento e anche prima, chi dovrebbe farlo dal vertice, non dedica la giusta attenzione a un’ istruzione valida a formare chi svolga un lavoro. Di qualsiasi genere esso sia, per ricoprire una determinato ruolo, è ormai indispensabile arrivarci con la corretta e specifica preparazione. Si preferisce invece ricorrere a altre motivazioni, qualsiasi esse siano, comunque a dir poco bizzarre. Per giustificare la scelta di quel comportamento di scarsa attenzione per il sapere, gli autori hanno fatto presente che, in precedenza, spesso l’uso di provvidenze dello stesso genere che dovrebbero essere varate a giorni, non sono state usate correttamente. Ieri era domenica, così all’uscita dalla chiesa dopo la messa, il Maresciallo comandante la locale Stazione dei Carabinieri, il Capostazione in pensione e il Farmacista commentavano sul sagrato quanto sta accadendo. Di lì a poco si è aggiunto a quel trio di intellettuali al caffè macchiato, anche il parroco, Don Liborio, che aveva appena smesso gli abiti per celebrare la messa. Dopo aver ben discusso la situazione, il Capostazione ha sentenziato che, tanto per rimanere nel suo habitat, sui binari, quella fronda messa in scena dall’opposizione, poteva essere paragonata a una decisione che un suo parigrado non si sognerebbe neppure di pensare per distrazione: non dare semaforo verde al treno fermo in stazione perché esiste la possibilità, seppur remota, che quel convoglio possa deragliare. Sembrerebbe che il ministro per la Pubblica Istruzione abbia commentato che era necessario attivare strumenti di legge per assicurare l’uso corretto del bonus e che di abolirli non si doveva più sentire nemmeno l’eco in lontananza. A prescindere da ogni sua collocazione politica, quell’uomo ha fama di essere di ottima cultura, per di più è poliedrico. Non a caso il ministro competente è Gennaro Sangiuliano, uno dei giornalisti, in particolare tra quelli che si esprimono via etere, tra i più quotati e seguiti. Anche perché il suo commentare gli argomenti è lineare, comprensibile e mai sopra le righe. Vale quindi per lui in positivo quanto gli antichi romani avevano sintetizzato per chi si affannava a esprimere concetti sgangherati, quindi in senso negativo. A questi ultimi nell’antichità ci si limitava a controbattere: “ab obscura cogitazione, obscurus sermo” , che di questi tempi è resa bene in italiano da: “se si hanno idee confuse, la loro enunciazione sará dello stesso genere”. Se il governo non riuscirà a salvaguardare il capitolo del bonus, anche se opportunamente rivisto e adeguato, quel comportamento avrà lo stesso effetto nei confronti degli italiani pensanti di quello di un autogol della squadra di calcio del cuore. La politica, con slancio e ardore, sta cercando di arrivare con i documenti completi e in ordine giusto in tempo per rispettare la scadenza assegnatale dalla Eu ai fini del prosieguo del PNRR. Per come sta procedendo il lavoro, esso sarà avviato a Bruxelles la notte di San Silvestro. Dopodichè i rappresentanti del popolo potranno finalmente brindare come i loro mandanti. Sarà d’obbligo farlo, non fosse altro che per scaramanzia. L’anno che sta finendo, al contrario del Professor Draghi che lasciò, al momento del suo congedo da Palazzo Chigi, alla Premier Meloni una cartella contenente le “istruzioni per l’uso”, sottinteso della carica di Capo del Governo, lascerà all’ anno che verrà una mole di impegni di notevole peso. Chi vivrà, vedrà.