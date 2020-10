La cultura politica dei 5 Stelle dopo il Coronavirus, una ricerca: Così la pandemia cambierà il Movimento

“Il Coronavirus ha cambiato d’improvviso lo scenario socio-sanitario-economico del mondo intero mettendo a dura prova tutti. Ha provocato più di un milione di morti e ha fatto emergere le carenze strutturali del nostro Paese. Ha evidenziato quanto sia urgente immaginare e costruire un futuro diverso da quello verso il quale ci stavamo incamminando”. E’ l’incipit dell’introduzione di Barbara Floridia, senatrice di M5S, a una corposa ricerca condotta per il Movimento dal sociologo Domenico De Masi. Lo studio ha per titolo “Cultura politica del Movimento 5 Stelle dopo il Coronavirus” e, nelle 500 pagine, passa in rassegna i temi del Movimento. Pubblichiamo uno stralcio dello scritto nel quale la senatrice spiega le ragioni dell’iniziativa: “E’ doveroso per una forza politica giovane ma alla guida di un Paese, non soltanto gestire un emergenza ma anche fermarsi a riflettere. Non bastava gestire l’emergenza, ma bisognava immaginare un modello di società nuova, ed è quello che ha sempre fatto il Movimento”.

di Barbara Floridia

(…) Ho pensato fosse utile fare tesoro, con metodo scientifico, di alcune riflessioni che, seppur con dolore, il virus ci aveva dato l’opportunità di maturare. Per questo, in piena pandemia, con grande sacrificio dei miei colleghi che si sono resi disponibili nonostante il gravoso lavoro che sono stati costretti ad affrontare, ho chiesto al professore De Masi di realizzare una ricerca sulla “Cultura politica del Movimento 5 Stelle dopo il coronavirus”.

L’obiettivo della ricerca, che non ha la pretesa di essere sostitutiva di altri momenti di confronto né si pone come unica espressione di una comunità complessa e ricca come è quella del Movimento 5 Stelle, è di offrire al Movimento un contributo di arricchimento. Innanzitutto, l’opportunità di sperimentare un metodo, che ho voluto testare con alcuni di noi, per riuscire a ottenere una sintesi condivisa, nata da visioni differenti dei partecipanti, su più argomenti. Sono infatti sempre più convinta che serva un modo imparziale e anche scientifico per rendere più efficace e non divisivo il nostro confronto.

La ricerca ha raccolto un gran numero di dati, proposte e idee che potranno impegnare sulla loro discussione portavoce, attivisti, facilitatori e l’intera comunità del Movimento. Temi da inserire nell’agenda politica di un Movimento che è cresciuto e che, da una rivoluzione democratica e pacifica che ha portato cittadini non esperti di politica in Parlamento, si sta avviando verso una fase matura. E in virtù di questa nuova fase resto convinta che la formazione dei singoli portavoce e la riflessione in gruppo sull’operato continui ad essere di notevole importanza. Anzi vada implementata.

In vista degli Stati Generali, spero che questa ricerca ricordi a tutti le grandi cose che il Movimento, ancora più delle altre forze politiche, è in grado di progettare e realizzare per il Paese.

È tempo di costruire un nuovo modello di società, che non lasci indietro nessuno, capace di generare bene e non solo consumare beni, che produca cose che abbiano un valore e non solo un prezzo.

La strada da fare per il Movimento può essere ancora tanta e in salita ma, anche se percorreremo un itinerario diverso da quello che avevamo immaginato quando abbiamo intrapreso il cammino, l’importante è mantenere intatto l’obiettivo: il bene dei cittadini e del nostro Paese. Lo possiamo fare ancora meglio di come è stato fatto fino ad oggi, se troviamo un metodo che ci permetta, nella pluralità di opinioni, di giungere a una sintesi matura. Siamo armati di buone intenzioni, di ottime idee e di strumenti per realizzarli. E affinché le buone intenzioni possano diventare contributi per il nostro Paese è tempo che il Movimento riprenda coscienza e desiderio, si evolva sui temi, e faccia in modo che l’Italia, per dirla come Tommasi di Lampedusa, non sia più una centenaria trascinata in carrozzella all’Esposizione Universale di Londra.



La ricerca

Il documento riporta la sintesi di una ricerca previsionale svolta tra aprile e settembre 2020 dallo studio De Masi su commissione della senatrice Barbara Floridia, in qualità di responsabile della formazione del Movimento 5 Stelle. La ricerca, svolta secondo il metodo Delphi, ha inteso descrivere quale sarà – dopo la pandemia e i suoi effetti sul contesto socio-economico italiano – la più probabile evoluzione della cultura politica del Movimento 5 Stelle.

In estrema sintesi, la ricerca è consistita in due corposi questionari che si sono susseguiti alla distanza di due mesi l’uno dall’altro. Con il primo è stato raccolto il maggior numero di previsioni; con il secondo sono state individuate le previsioni che hanno riscosso maggiore consenso e, con queste, è stato costruito il rapporto finale.

Il metodo adottato richiede che gli intervistati siano quanto più diversificati possibile in merito agli argomenti esplorati. Nel nostro caso sono state coinvolte 15 persone diverse sia per dati anagrafici (sesso, età), sia per ruolo (nuovi, veterani, deputati, senatori, ministri, facilitatori) sia per competenze (sanità, ambiente, territorio, lavori pubblici, società, economia, servizi e beni comuni, scuola, università, ricerca e sviluppo, lavoro e formazione, tempo libero, spettacolo, storia del movimento, valori fondativi, infrastrutture intangibili, informatica).

Una delle caratteristiche del metodo adottato è che ciascun intervistato, fino alla fine della ricerca, non deve conoscere l’identità di tutti gli altri. Ciò per evitare pregiudizi e conformismi.

Il primo questionario ha raccolto 1.828 previsioni. Di queste, 1.705 hanno riscosso almeno 9 consensi su 15 e sono confluite nel rapporto conclusivo sintetizzato qui di seguito.