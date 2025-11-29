“La Cura”: la vera chiave per comprendere l’economia

di Annamaria Spina

Da molti anni cerco di studiare e capire i meccanismi dell’economia. Ho letto trattati, testi accademici, articoli scientifici, ricerche sulle teorie dei mercati, sui modelli di crescita e sulle strategie finanziarie. Ho cercato formule, indicatori, algoritmi e strumenti che potessero aiutarmi a comprendere l’economia e, soprattutto, a fallire meno: non nel senso di evitare gli errori, ma di “ridurne la profondità”, anticipando ciò che può incrinare un sistema prima che accada.

Nonostante tutta questa conoscenza, mi sono resa conto che mancava qualcosa. Un principio più sottile, più umano, più profondo.

La soluzione, sorprendentemente, non l’ho trovata solo nei libri, ma nella musica. Nella canzone di Franco Battiato, “La cura”, ho riconosciuto il segreto che mancava… la cura.

Battiato canta un amore universale che protegge, che anticipa il dolore, che accompagna con attenzione ogni passo. Se trasportiamo questa idea nel mondo economico, la cura diventa un principio guida: proteggere le persone, le risorse e le comunità; prevenire gli errori e i fallimenti; investire nella fiducia e nelle relazioni, equilibrare innovazione e tradizione.

Gli studi economici spesso trascurano ciò che non si può misurare facilmente: la responsabilità, la saggezza, la lungimiranza, l’attenzione per ciò che è fragile. La cura, come l’amore universale, riduce i rischi, costruisce resilienza, genera valore duraturo.

Conoscere l’economia non basta: bisogna imparare a leggerla come si legge la vita, con attenzione, empatia e rispetto. Solo così è possibile anticipare le fragilità e costruire sistemi che sappiano resistere alle crisi.

Credo fermamente che la chiave dell’economia sia la “cura”, quella che Battiato canta, potente, delicata ma essenziale… è la cura che rende ogni scelta economica un gesto di responsabilità, bellezza e saggezza, è la cura che permette di fallire meno e costruire un’economia davvero umana.

Il testo di Battiato rappresenta una visione straordinariamente attuale dell’economia. La sua cura non è solo un canto d’amore ma un “mantra” di gestione della vita. Un modello di protezione, lungimiranza e dedizione che, applicato all’economia, diventa una vera strategia contro il fallimento.

“Ti proteggerò da ogni malinconia”, come dice la canzone: la prevenzione come amore economico.

Proteggere dalla malinconia significa prevenire le cadute interiori; in economia, significa prevenire le crisi. La malinconia economica sono i crolli di fiducia, la perdita di visione, l’incertezza che paralizza. La cura interviene prima del danno, come un amore universale che anticipa il rischio e lo disinnesca.

Nessun modello matematico può sostituire la capacità di proteggere con consapevolezza, di leggere i segnali deboli, di accompagnare con prudenza.

“Ti salverò da ogni turbamento”, la stabilità come gesto di dedizione.

Il turbamento è ciò che in economia chiamiamo volatilità: oscillazioni impreviste, tempeste improvvise, squilibri emotivi e finanziari. Salvare dal turbamento significa creare sistemi resilienti, capaci di resistere agli shock senza frantumarsi. È la cura che stabilizza, ricuce, armonizza.

“Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza”, le virtù dimenticate dell’economia.

Silenzio e pazienza sono due parole che sembrano incompatibili con l’economia contemporanea ed invece sono proprio i due elementi che mancano di più. Il silenzio è l’abilità di ascoltare i mercati, le persone, i bisogni reali. La pazienza rappresenta la capacità di investire nel lungo termine. La cura, quella che Battiato offre è fatta anche di tempi lenti, di maturazione, di rispetto. Un sistema che recupera il valore della pazienza fallisce meno, perché non si lascia sedurre dall’immediatezza.

“Ti farò attraversare le tue paure”, la fiducia come capitale.

La vita, come l’economia, si fonda sulla fiducia, senza questa non esiste credito, non esistono scambi, non esistono legami. Attraversare la paure significa costruire fiducia. L’amore universale della cura non elimina le paure ma accompagna nella loro traversata. Allo stesso modo dovrebbe fare un sistema economico solido, non negare i rischi ma imparare a camminare dentro di essi con lucidità e protezione.

Franco Battiato, forse inconsapevolmente, ha scritto uno dei più grandi trattati economici del nostro tempo, un trattato fatto di poesia, amore e responsabilità profonda. La cura non è una metafora sentimentale, ma una strategia operativa che riduce fallimenti, protegge relazioni, nutre valore, costruisce domani.

Perché alla fine è vero che fallisce meno chi ama di più, fallisce meno chi cura.

L’economia che non guarda dentro sé stessa è un’economia miope. L’individuo che non guarda dentro sé stesso è fragile. Senza introspezione, meditazione e ascolto profondo, quella che Battiato chiama “cura dell’anima”, restiamo prigionieri delle paure, assediati dall’ansia, confusi dinanzi ai fallimenti, eppure, ciò che ci appare complesso ha una radice semplicissima… “ogni fallimento è una carenza”: di attenzione, di visione, di consapevolezza, ma soprattutto è una carenza di amore universale. L’amore, inteso come cura è ciò che in natura chiama i sistemi alla loro perfezione, servono dunque meccanismi profondi, gli stessi che governano la materia e il cosmo.

La natura investe ogni giorno nella luce. La fotosintesi è la più elegante delle economie, trasforma luce in energia, investimento in valore, tempo in vita. Se la pianta non riceve luce, deperisce, se un’impresa non riceve cura si svuota. L’economia ha bisogno dello stesso nutrimento, cura costante, attenzione quotidiana per non collassare.

Battiato parlava di “spazi di luce” e di protezione. In fisica ogni corpo celeste vive grazie a un equilibrio offerto da altri corpi. Così nelle relazioni economiche: senza legami fiduciari, il sistema si disgrega. La cura è questa forza intensa che tiene insieme pianeti e imprese. La fiducia è la legge gravitazionale dei mercati.

“Ti proteggerò dalle paure e dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai sul tuo cammino”. In queste parole c’è una vera teoria della gestione del rischio: le crisi economiche non sono fallimenti di numeri, sono fallimenti di protezione, di relazione, di cura.

E ancora: “Supererò le correnti gravitazionali”. Un sistema maturo deve fare questo: superare ciò che lo tira verso il basso, vincere l’inerzia, immaginare il possibile.

La natura lo dimostra ogni istante con esempi eclatanti. Le galassie mantengono la loro forma grazie a una materia oscura, che non possiamo vedere, ma senza cui nulla terrebbe. Nello stesso modo funziona la fiducia, non è tangibile ma determina la stabilità di ogni cosa. Le api danzano l’una per l’altra per comunicare dove trovare nuove fonti di nutrimento. Senza questa “danza”, un gesto minuscolo e solenne, l’alveare muore. Le imprese non sono diverse, se smettono di comunicare con verità, con cura, con responsabilità, il sistema perde il suo linguaggio vitale. Le maree, guidate dalla luna, ricordano che esiste una forza capace di muovere interi oceani senza mai toccarli. Così è la cura nell’economia, una presenza che non si vede ma definisce tutto.

La verità è semplice: “non è l’efficienza a sostenere il mondo, è la cura”.

Essa è prevenzione, è gestione del rischio, è capitale relazionale, è innovazione, è tradizione senza rigidità, è libertà senza abbandono. La cura è ciò che trasforma il mercato da campo di battaglia a campo gravitazionale. Le crisi più profonde, quelle davvero insopportabili, non sono mai scaturite da numeri errati ma nascono sempre da una mancanza di cura, una mancanza di ascolto, di attenzione, di rispetto, di amore per il lavoro svolto, per le persone, per la missione economica che si sta portando avanti.

Battiato non canta più solo all’amata, canta all’economia stessa… è come se le dicesse “Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore” ed è esattamente ciò che un sistema sano fa… stabilizza, sostiene, accompagna, offre continuità. Molto probabilmente è proprio questo che stavamo cercando da anni. Un mondo nuovo di fare economia, che in realtà è il più antico… la cura come legge naturale, come forza cosmica, come destino delle relazioni umane. L’economia è solamente un’altra forma di vita e come nella vita, anche nell’economia vale una legge basilare, ferma e incontestabile: fallisce meno chi ama di più, cresce di più chi cura, vive di più chi protegge e custodisce.

“Senza la cura, inevitabilmente e lentamente l’economia si spegne…come ogni vita che smette di essere amata”