La curiosità e i suoi percorsi

La curiosità batte percorsi senza precedenti per l’invenzione, l’innovazione e l’imprenditorialità. La persona curiosa si dimentica degli schemi e delle regole generalmente usate per approcciare i problemi e lascia più spazio all’osservazione scevra da ogni tipo di vincolo, al fine di trovare soluzioni innovative.

La curiosità è fonte di rischi. Originata dal fascino di un esperimento condotto su un cavallo, l’attività di ricerca sul cateterismo cardiaco (test invasivo utilizzato in cardiologia), valse a Werner Forssmann il Premio Nobel per la Medicina. Urf Larsson (Traveling as a source of inspiration, in: Cultures of Creativity. The Centennial Exhibition of the Nobel Prize, Science History Publication, USA, 2002) osserva che lo scienziato fu ostracizzato dalla comunità medica per il modo curioso con cui conduceva i suoi esperimenti. Il Charité Hospital di Berlino – ricorda Larsson – lo licenziò con queste parole: “Con i suoi piccoli trucchi potrebbe tenere una lezione in un circo, ma mai in una rispettabile università tedesca”.

Curiosity treads unprecedented paths to invention, innovation and entrepre- neurship. The curious person forgets about the patterns and rules generally used to approach problems and leaves more room for unconstrained observation to find innovative solutions.

Curiosity is a source of risk. Originating from the fascination of an experiment conducted on a horse, research into cardiac catheterisation (an invasive test used in cardiology) won Werner Forssmann the Nobel Prize for Medicine. Ulf Larsson (Traveling as a source of inspiration, in: Cultures of Creativity. The Centennial Exhibition of the Nobel Prize, Science History Publication, 2002) notes that the medical community ostracised the scientist for the curious way of conducting his experiments. In Berlin, the Charite ́ Hospital, Larsson recalls, fired him, pointing out that he could teach a class in a circus with his little tricks, but never in a respected German university.

