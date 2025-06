“La danza degli gnomi e altre fiabe”: Marchese porta in libreria i racconti di Guido Gozzano

Non solo per ragazzi: da gennaio 2024 arriva nelle librerie italiane e sul circuito Ibs il libro ”La danza degli gnomi e altre fiabe” di Guido Gozzano, a cura di Chiara Reale e con elaborazioni grafiche della fotografa Donatella Donatelli, edito da Marchese editore.

La raccolta – inclusa nella collana Le Nuvole, dedicata dalla casa editrice napoletana specificamente ai bambini e ai ragazzi – comprende le dodici fiabe che lo scrittore torinese scrisse per il Corriere dei Piccoli nel 1911, periodo in cui pubblicò anche la sua più celebre raccolta poetica “I Colloqui”. Principi e principesse, maghi e incantesimi, bambini che si trasformano e animali parlanti: in queste fiabe c’è molto dell’universo poetico di un autore italiano molto amato e studiato e dei tanti riferimenti immaginifici classici che sanno stupire e affascinare i ragazzi di ogni epoca.

Ad attualizzare l’opera, oltre ad un linguaggio leggermente rinnovato e pulito della terminologia più desueta, sono le immagini della fotografa e artista Donatella Donatelli. Un vero e proprio progetto artistico elaborato per trasportare le parole di Gozzano in un codice visivo vicino a noi, quello della fotografia e dell’elaborazione digitale.

Per ragazzi e per adulti: “La danza degli gnomi e altre fiabe” è dedicato a chi ama le cose semplici e belle – siano queste parole o immagini – indipendentemente dall’età anagrafica.

“La Danza degli gnomi e altre fiabe” sarà presentato sabato 20 gennaio 2024, alle ore 17, presso in Museo Irpino – Palazzo della Cultura /Sezione Archeologica di Avellino (Corso Europa, 251). In occasione della presentazione del volume saranno esposte le tavole del progetto grafico di Donatella Donatelli dedicato a Guido Gozzano e alle sue fiabe. Interverranno all’incontro la curatrice Chiara Reale e l’artista Donatella Donatelli, letture teatralizzate di Massimiliano Foà.

Guido Gozzano (Torino, 1883 – 1916) Massimo esponente del Crepuscolarismo, alle tematiche incentrate sulla semplicità del quotidiano approdò dopo un esordio nel solco della poesia dannunziana. Oltre le opere poetiche, tra cui si ricordano La via del rifugio (1907) e I colloqui (1911), scrisse racconti per l’infanzia, sceneggiature cinematografiche e reportage di viaggi.

Donatella Donatelli (Napoli, 24 luglio 1970) è una fotografa Italiana. I suoi progetti fotografici sono stati esposti in numerosi musei e luoghi della cultura italiani fra cui il Mann Museo Archeologico nazionale di Napoli, Villa di Donato, Museo Irpino di Avellino. Le sue fotografie sono comparsi in siti, riviste di settore e in progetti editoriali fra cui l’agenda solidale “agendo” di Gesco. Con la casa editrice Marchese editore ha pubblicato le sue tavole dedicate ai racconti per ragazzi di Guido Gozzano nel libro “La danza degli Gnomi e altre fiabe”.

Scheda libro:

Guido Gozzano – La danza degli gnomi e altre fiabe

A cura di Chiara Reale

Elaborazioni grafiche di Donatella Donatelli

Marchese editore, collana Le Nuvole

(2023, 112 pp, 10 euro)

In tutte le librerie e su Ibs: https://www.ibs.it/danza-degli-gnomi-altre-fiabe-libro-guido-gozzano/e/9788899139254