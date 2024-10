La deontologia professionale, questa sconosciuta

In Italia, quanto accade per lo più nel settore pubblico, scorrendo l’organigramma dei vari comparti produttivi, lascia intravedere subito il rischio che porta con sé. Quanto segue conferma che in tal modo si allunga ancor di più la serie di eventi non adatti a essere usati a margine di un processo, anche se politico e di ordinaria amministrazione. Non si va vicino al bersaglio se si sostiene che la partitura da eseguire in scena non può e non deve essere considerata utile alla bisogna. Potrà semmai far ridere e, nei casi peggiori, anche far piangere, ma null’altro, cioè un sottoprodotto della satira. È da premettere che nel briefing ideale che dovrebbe spiegare come si articola la preparazione fino alla fine di un testo che sarà valido verso tutti gli italiani e quanti sono presenti sulla penisola, sono convocati per esprimersi i professionisti specializzati che, in quel frangente, diventano anche i più quotati. Succede da un pò di tempo che incarichi per l’impostazione di un atto formale che può determinare la differenza anche con il prosieguo dell’attività del Governo, non siano del tutto accettati. Anche se una delle tante strutture che operano in quel campo è arrivata a buon punto della redazione della propria supervisione, quel lavoro può ritornare indietro a chi lo ha commissionato e anche pagato, senza se e senza ma. Il primo danno, ex aequo con le parcelle, è la perdita di tempo che così si concreta, cioè che, in breve, oltre a non poter essere restituita o ripagata la somma già incassata, restano penalizzate dai costi crescenti e dal mancato funzionamento le altre opere collegate a quella in osservazione. Quello appena descritto è uno dei motivi dei tanti rallentamenti e quindi aumenti di spesa che penalizzano l’intero piano di avviamento di molti.cantieri

Aiutati che il ciel ti aiuta, dice il vecchio adagio popolare. Ma in una situazione del genere di quella accennata, chi dovrebbe aiutare chi non è dato saperlo. Ritorna così la necessità assoluta che chi opera sia motivato e in buona fede. Altrettanto valga per chi opera nelle stanze dei palazzi del potere. Al momento non si scorge granché di nuovo e in più concreto. Certo è che non dipende dalla nebbia.