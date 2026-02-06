La dermatologia della Federico II scende in piazza: visite gratuite per i bambini

Sabato 14 febbraio, in Piazza Garibaldi a Napoli, la dermatologia della Federico II scende in piazza a sostegno del sociale con visite gratuite dedicate ai pazienti pediatrici affetti da dermatite atopica, dai 0 ai 16 anni. L’iniziativa, in programma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, mette a disposizione un team di esperti per offrire consulenze e counseling sul campo.

“I nostri ambulatori in piazza hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso ai percorsi di cura per una patologia che ha numeri rilevanti e un impatto negativo sulla qualità di vita, soprattutto nei più piccoli – spiega la professoressa Maddalena Napolitano, responsabile dell’ambulatorio di dermatologia allergologica della Federico II – L’iniziativa propone un sistema di supporto e assistenza domiciliare che possa aumentare le possibilità diagnostico-terapeutiche e favorire l’afflusso dei pazienti con forme moderate-gravi ai centri di riferimento”.

Il progetto Smaschera la dermatite atopica2.0 rafforza l’impegno della dermatologia federiciana verso una medicina sociale, rientrando negli obiettivi di terza missione e nella cura a 360 gradi dei pazienti pediatrici.

Ad accogliere i piccoli pazienti ci sarà un team di specialisti composto da Mariateresa Bianco, Martina Casertano, Marianna Cimmino, Carolina D’Elia, Guido Mezzacapo e Maddalena Spalliero, con il coordinamento della dott.ssa Serena Poggi. Le visite gratuite richiedono prenotazione al numero 379 – 2229987.

Per rendere l’ambiente più accogliente, in piazza saranno presenti giocolieri, truccabimbi, gonfiabili e altre attrazioni ludiche, trasformando l’evento in un momento di salute e divertimento per bambini e famiglie.