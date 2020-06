La difficoltà di fare impresa in Italia

di Dario Festa*

Un noto esponente Dem, ammonendo il Presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, che si era arrogato il diritto di definire l’azione del governo Conte come “…la politica dello struzzo che alla lunga non paga e può fare peggio del Covid”, gli ha raccomandato di occuparsi dell’evasione fiscale che, contraddistinguerebbe tutti, o quasi, gli imprenditori italiani.

Devono sussistere serie ragioni antropologiche se, agli occhi dei vetero-comunisti, gli imprenditori italiani, piuttosto che essere elogiati:

– per l’impiego del proprio capitale nel rischio d’impresa e generare occupazione;

– per incrementare il PIL nazionale;

vengono sempre additati come evasori fiscali.

Sembrerebbe che l’azione degli imprenditori italiani, diversamente da quelli di tutto il mondo, anziché alla ricerca del profitto, sia finalizzata unicamente a frodare l’amministrazione finanziaria.

L’evasione fiscale, però, non è un problema dei nostri tempi, rappresentando, probabilmente, il mestiere più antico del mondo, nonostante le rivendicazioni di qualche donnina di piacere .

E’, infatti, possibile sostenere che, così come non esiste civiltà che non abbia imposto tasse, così non esistono imposte che non siano state evase.

Con riferimento alla figura dell’evasore fiscale, si riporta un passo di Adam Smith ne “La ricchezza delle nazioni” in cui l’economista afferma che “…In quegli Stati corrotti in cui esiste un generale sospetto che molte delle spese pubbliche non siano necessarie e che le entrate pubbliche vengano utilizzate male, le leggi che le proteggono vengono poco rispettate”.

Partendo da tale assunto, non si può che restare sgomenti dinanzi alle cifre che sono propagandate come risultato dell’evasione fiscale, considerato il male assoluto da contrastare con ogni mezzo.

Peraltro, sarebbe interessante comprendere a quale tipologia di evasione fiscale, il noto esponente Dem, abbia inteso riferirsi.

La nozione di “evasione fiscale” è suscettibile di comprendere diverse fattispecie:

Si parla di “evasione consensuale”, per individuare l’accordo fra le parti volto ad evitare la certificazione dell’operazione eseguita. L’evasione da frodi fiscali, invece, tipica dell’imposta sul valore aggiunto, è rappresentata in documenti contabili diretti a consentire, ad una delle due parti del rapporto, di appropriarsi dell’imposta senza versarla, mentre, l’altra parte, fruisce della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Infine, rientrano nell’evasione fiscale anche i “mancati versamenti” che, diversamente dalle precedenti, sorgono in relazione alle difficoltà economiche-finanziarie dei contribuenti.

Ciò premesso, non è dato sapere il ragionamento adottato dai governi per “quantificare” l’evasione fiscale in un determinato periodo d’imposta, posto che, dell’evasione consensuale, è pressoché impossibile acquisirne contezza, se non attraverso sofisticate indagini finanziarie che, per le modalità con cui sono realizzate, alimentano dubbi e perplessità .

Delle altre due tipologie di evasione, ad essere socialmente riprovevole è quella derivante dalle frodi dove, però, la veridicità delle cifre è alquanto dubbia, essendo perseguito oltre al cedente – per l’Iva riscossa e non versata – anche il cessionario, per l’indebita detrazione.

Gli importi, dunque, sono pressoché raddoppiati, a cui vanno sommate le sanzioni (dal 100 al 200% dell’imposta evasa) e gli interessi.

Al grido dall’allarme circa un’evasione spropositata andrebbe dato il giusto peso, trattandosi di cifre importanti ma “gonfiate”, la cui unica finalità è quella di indurre la politica ad assegnare all’Agenzia delle entrate maggiori poteri, tra cui spicca la violazione del segreto bancario.

Tutto ciò, facendo leva sulla “menzogna del secolo”, secondo cui l’evasore fiscale obbligherebbe il resto della collettività a versare maggiori imposte.

Niente di più falso.

Nel nostro ordinamento tributario, gli oneri fiscali che vengono evasi non sono assunti da altre persone. Se alcune persone lavorano “in nero”, oppure non versano imposte, le aliquote fiscali del resto della popolazione italiana non aumentano affatto, con l’unico effetto che lo Stato avrà meno da spendere.

*Coordinatore Master in Diritto Tributario Universitas Mercatorum