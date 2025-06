La diga di Kakhovka, due anni dopo

di Giuliano Velotto Romano

Il 6 giugno 2023 un’esplosione in un tunnel di manutenzione della diga di Kakhovka nel Sud dell’Ucraina, che conteneva una riserva di 2155 km2 ed oltre 18,2 km3 d’acqua, provocava il collasso della diga seguito da una massiccia inondazione. Ad oggi, anche se un’indagine in loco non è ancora stata fatta, gran parte degli esperti Occidentali indicano come responsabile dell’atto le forze Russe che al momento del crollo controllavano la diga, spinte probabilmente, secondo Institute for the Study of War, a complicare eventuali sbarchi Ucraini attraverso il Dnipro in supporto alla controffensiva Ucraina del 2023, che era iniziata due giorni prima.

Qualunque sia la ragione, l’evento ha portato ad un cambiamento drastico nell’ecologia della regione e ora, due anni dopo, si può iniziare a fare un bilancio ecologico dell’evento, studiandone sia i danni ambientali avvenuti nell’immediato sia gli effetti a lungo termine.

Grazie all’utilizzo di immagini satellitari immediatamente dopo il disastro, il Conflict and Environment Observatry (CEOBS) pubblicò uno dei primi report della situazione ambientale a valle. L’enorme massa d’acqua ha allagato 86,54 km2 di aree urbane incluse almeno 88 aree pericolose come zone industriali, dove grandi quantità di inquinanti come olii, prodotti chimici, amianto (molto comune negli edifici sovietici) e rifiuti sono stati raccolti delle acque e dispersi nei terreni circostanti e nel mar Nero. Non è andata meglio per le aree agricole allagate, dove i fertilizzanti presenti nel terreno sono stati anch’essi trasportati verso il mar Nero. Come se questo non bastasse, il Dnipro era ed è tutt’ora la linea del fronte, ospita numerose fortificazioni e campi minati e un numero incalcolato di queste ultime sono state trasportate e ridepositate dall’acqua.

A monte della diga, lo svuotamento del bacino idrico ha cambiato l’equilibrio idrologico della regione, causando nei mesi successivi la desertificazione del sud dell’Ucraina della Crimea, regioni che per le quali la riserva fungeva da fonte di irrigazione. Nonostante tale sconvolgimento, le osservazioni di EOS Data Analytics (EOSDA) hanno indicato nel 2024 un rapido recupero della vegetazione nell’area precedentemente occupata dal bacino, ricostituendo la rete fluviale, foreste allagate e paludi che esistevano al posto della riserva prima del 1956.

Questo inatteso ritorno della flora e della fauna nell’area ha posto un dilemma su cui molti scienziati ucraini si stanno interrogando: alla fine del conflitto sarà necessario ricostruire una nuova diga? Secondo il Ph.D. Vadym Maniuk intervistato da EOSDA, il ritorno della biodiversità nell’area può essere un’opportunità per creare una serie di servizi come la cattura su larga scala di CO2 da parte delle foreste che sorgeranno nella regione, così come nuove attività economiche come pesca e raccolta del legno. Anche secondo Oleksii Angurets, esperto di ecologia e sviluppo sostenibile, lo sviluppo della regione dovrebbe esplorare alternative più sostenibili e tecnologicamente avanzate come l’irrigazione a goccia, invece che ricostruire direttamente una nuova diga, previo naturalmente una comprensiva decontaminazione della regione.

È probabile che il crollo della diga di Nova Kakhovka verrà ricordato come uno dei disastri ambientali più gravi della guerra e tuttavia presenta un’opportunità per ripensare al futuro della regione.