La Diocesi di Pozzuoli affida la gestione di Cattedrale e Museo alla Fondazione Regina Pacis

Il Vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, firma il decreto grazie al quale il complesso Basilica Cattedrale-Museo Diocesano diventa Istituzione culturale diocesana, affidandone l’amministrazione e la gestione, per la durata di 10 anni, alla Fondazione “Centro Educativo Diocesano Regina Pacis”. “Con quest’atto – si legge in una nota della Diocesi – il Vescovo di Pozzuoli ha voluto consolidare un processo ecclesiale, educativo e sociale volto a porre al centro della rinascita umana e culturale del territorio coloro che rischiano di restarne ai margini”. L’affidamento della gestione del complesso alla Fondazione Regina Pacis, da lui stesso fondata sette anni fa per promuovere azioni di carità educativa e progetti di inclusione sociale, “dà avvio – continua la nota – ad una forma di valorizzazione d’uso del patrimonio culturale che vedrà protagonisti ragazzi provenienti dall’Istituto Penale Minorile di Nisida, donne della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, giovani puteolani, ragazzi e ragazze che continuano il loro percorso penale e di reinserimento presso la Cittadella dell’Inclusione di Quarto, sede centrale della Fondazione Regina Pacis”.

“Con quest’atto – afferma il vescovo – il complesso Basilica Cattedrale – Museo Diocesano viene destinato alla fruizione pubblica attraverso un’opera di valorizzazione condotta da giovani e donne a rischio di marginalità sociale. Si tratta di un percorso importante e innovativo, che guarda con simpatia e desiderio di camminare insieme ad altre esperienze di gestione dei beni culturali a scopo sociale, come ad esempio l’eccellenza rappresentata dalle Catacombe di San Gennaro al Rione Sanità di Napoli”.