La diplomazia, arte da apprendere con lo studio, sempre che si aggiunga a un talento innato

Un tempo alle giovani donne, soprattutto quelle che provenivano da famiglie della buona borghesia, venivano insegnate le buone maniere. Ciò avveniva ben prima del loro debutto in società, a diciotto anni, magari partecipando all’attesissimo ballo. Con esso si formalizzava il raggiungimento di quel traguardo. Le “buone maniere”, ovvero come comportarsi dovunque e comunque, era realizzabile senza grandi sforzi quando il terreno, cioè il carattere di chi era sul fuoco, quello della forgia, era duttile quanto bastava.Agli albori dell’aviazione civile, la prima prova che dovevano affrontare gli “assistenti di volo”, sia uomini che donne, era quella di saper ben relazionarsi con i passeggeri, alla luce dei requisiti esposti sopra. Ancora più importante era la selezione di quanti volessero affrontare le prove per raggiungere l’agognata feluca, seppur simbolica, da ambasciatore. Ciò è quanto avviene regolarmente e senza particolari intoppi, quindi la formula in uso è quella giusta. Non si può dire altrettanto per chi sta al vertice della piramide della rappresentanza di una nazione dentro e fuori dei suoi confini. L’Italia eccelle in quell’attività, a partire dal modus operandi del Presidente della Repubblica, per scendere fino al segretario di legazione fresco di concorso. Non funziona altrettanto correttamente il modus operandi dei personaggi corrispondenti di altri paesi. Si contendono il primato della scarsità di savoir faire l’americano Trump e il russo Putin, tra di loro il cinese Xi. Nel primo tale scarsità e in buona compagnia di arroganza non comune, cattiva fede, prevenzione e chi più ne ha, più ne metta. Diventa perciò sempre più credibile l’ipotesi, tutta a stelle e strisce, che “lascerà” il suo incarico a stretto giro. Parallelamente a tale “congedo”, viaggia una prospettiva ancora più allarmante per l’ Umanità intera. Più volte la negazione in persona di come deve operare un capo di stato, ha dichiarato l’intenzione di voler prendere i l potere a Cuba e, a seguire, in altre zone dell’ America Latina. Non tralasciando di tenere le orecchie tese per la minaccia che il Biondo fece, non molto tempo addirtro, al suo omologo canadese. Se quelli appena descritti sono i propositi a breve e a medio termine di quel guderrafondaio da Opera dei Pupi, riesce difficile credere che contro l’Iran non voglia andare manu militari fino in fondo, cioè in qualche modo mettere quel paese in ginocchio, dopo aver eliminato gli Ayatollah. Le prossime ore saranno decisive per avere maggior chiarezza sugli sviluppi della situazione. Con l’augurio di non dover essere testimoni di qualcosa che ricorda da vicino quanto è accaduto non lontano da quelle parti nella seconda metá del secolo scorso