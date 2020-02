La diplomazia celebra i 70 anni di immigrazione italiana in Belgio

L’Ambasciatrice d’Italia in Belgio, Elena Basile, ha ospitato in Residenza un evento per presentare il fumetto ‘’Una Storia Importante. 70 di immigrazione italiana in Belgio e oltre’’ curato dal disegnatore Antonio Cossu, fumettista belga di origine sarda e docente all’Accademia delle belle arti di Tournai. All’evento hanno partecipato il Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri Ricardo Merlo, il Direttore Generale Luigi Vignali e il Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone, insieme a numerosi esponenti della Comunità italiane del Belgio, del mondo associativo, degli organi di rappresentanza locali e del mondo economico, culturale e della stampa italiana in Belgio.

La realizzazione del progetto, promosso dal ComitesBelgio, è stata sostenuta finanziariamente dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Regione Vallone per il suo alto valore divulgativo ed educativo, e narra la storia dell’immigrazione italiana dall’accordo ‘’braccia contro carbone’’ del 1946 ai giorni nostri, passando per la tragedia di Marcinelle dell’8 agosto 1956 dove come noto persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. ‘’La storia dell’emigrazione italiana è stata, soprattutto nel primo decennio del dopoguerra, caratterizzata dalla sofferenza degli immigrati stigmatizzati e costretti a durissime condizioni di vita e di lavoro. La tragedia di Marcinelle, nella quale sono morti 136 italiani tra le 262 vittime provenienti dal Belgio e da tanti altri Paesi stranieri, ha segnato un punto di svolta. Grazie all’accoglienza del Belgio oggi gli Italiani sono inseriti in tutte le professioni, dalle costruzioni, alla ristorazione, alla politica, come l’emblematica biografia dell’ex Primo Ministro Elio Di Rupo, attuale Ministro-Presidente della Vallonia, testimonia’’ – ha commentato l’Ambasciatrice Basile.

Il volume – arricchito dalle prefazioni dell’Ambasciatrice Elena Basile, del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero Luigi Vignali, del Presidente del ComitesBruxelles, Brabante e Fiandre Raffaele Napolitano, nonché del Presidente Romano Prodi e del Presidente Antonio Tajani – si pone l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza delle nuove generazioni sull’emigrazione italiana, su quella storia di dolore e di successo che essa ha saputo incarnare. L’evento fornisce dunque un momento per riflettere anche su come le istituzioni possano svolgere un ruolo di accompagnamento delle esigenze della nuova emigrazione dando un contributo al fine di preservare un patrimonio di esperienze e di spirito solidale straordinario.