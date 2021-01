La diplomazia della Sierra Leone in Italia

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo italiano in data 13 novembre ha rilasciato l’Exequatur al dott. Luigi Manganiello quale console onorario in Roma. La nominata è stata fatta visto ed esaminato lettere e patenti a firma del Ministro degli Esteri del Governo della Sierra Leone, Nabeela F. Tunis, in data 5 ottobre 2020, autorizzandolo ad esercitare il conferitogli uffizio e ammettendolo a godere delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previste dal Capitolo Terzo della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

Il Consolato Onorario della Repubblica della Sierra Leone in Roma, guidato dal Manganiello, insieme al suo gruppo, ha come obiettivo principale quello di promuovere uno scambio positivo al fine di far progredire le relazioni commerciali, gli scambi culturali e le attività turistiche tra la Sierra Leone e l’Italia.

Il Consolato fornirà servizi ai cittadini e alla comunità sierraleonese in Roma e in tutta la Regione Lazio, inclusa non solo l’assistenza consolare, ma anche la soluzione di problemi di carattere economico o culturale.

L’istituzione del Consolato nella Città di Roma, città con il più alto numero di rappresentanze diplomatiche al mondo, testimonia l’importanza attribuita dal Paese africano a questa nuova sede di rappresentanza.

I principali motivi che hanno indotto il ministero degli Affari Esteri della Repubblica della Sierra Leone, a nominare Luigi Manganiello, rappresentante diplomatico in Italia includono il rafforzamento delle relazioni sierraleonesi-italiane, del commercio reciproco e dello sviluppo nel settore de trasporti, delle costruzioni e della sanità.

La scelta del rappresentante diplomatico per la Repubblica della Sierra Leone in Italia, in qualità di Console Onorario nella persona di Luigi Manganiello è stata decisa sulla base della sua esperienza professionale, quale docente, imprenditore, manager sindacale da oltre 30 anni, e dalle varie missioni economiche nella Capitale, Freetown, che lo ha visto protagonista.

Il Console Manganiello riceverà nella sede del Consolato in Roma all’indirizzo di Piazza Bologna,6 – 00162 Roma – Email: consul@consulatesierraleonerome.com – www.consulatesierraleonerome.com.