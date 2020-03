La diplomazia tedesca alle prese con il pericolo terrorismo

Mentre il Covid-19 attanaglia l’Europa, in Germania la diplomazia parla molto dell’innalzamento della soglia di attenzione al terrorismo, e i segnali vengono a tutti i livelli. L’ambasciata di Turchia a Berlino ha confermato che vi sono cinque cittadini del paese tra le nove vittime della sparatoria con movente xenofobo avvenuta il 19 febbraio, ad Hanau in Assia, circa 20 chilometri a est da Francoforte sul Meno. E’ quanto riferito dal quotidiano “Bild”. Intanto secondo la stampa tedesca, l’autore dell’attacco di Hanau si è suicidato dopo aver ucciso l’anziana madre nel proprio appartamento. Secondo gli inquirenti, le sparatorie avvenute in due locali della cittadina in cui si fuma il narghilè, frequentati da immigrati di origine turca, araba e curda, hanno un movente xenofobo; anche l’Ambasciata della Turchia in Italia di cui Sua Eccellenza Murat Salim Esenli aveva anzitempo ribadito la necessità di rafforzare tutto ciò che possa essere abile a mantenere una sana convivenza tra i popoli, visto l’innalzamento del livello di terrorismo in molti Paesi Europei. La Procura generale federale sta indagando intanto per terrorismo di destra, ma molti pensano sia una pista sbagliata. L’omicida è un cittadino tedesco di Hanau di 43 anni, che ha frequentato un corso di formazione professionale da impiegato di banca a Francoforte. L’uomo non era noto alle forze dell’ordine né era conosciuto per avere idee xenofobe e di estrema destra. Tuttavia, in un documento di 32 pagine e in diversi filmati diffusi su internet, l’autore della sparatoria rivendica l’attacco. Inoltre, l’uomo critica gli Stati Uniti, diffonde teorie cospirative, afferma la necessità di “annientare alcuni popoli la cui espulsione dalla Germania non può più essere raggiunta”, rilascia “dichiarazioni confuse su varie organizzazioni segrete” e dichiara di sentirsi “osservato e perseguitato”. La sparatoria di Hanau ha coinvolto due diversi bar dove si fuma il narghilè, uno a Heumarkt nel centro della città e l’altro in Kurt Schumacher Platz, nel quartiere di Kesselstadt. Questi locali sono spesso gestiti e frequentati da immigrati turchi o arabi. Secondo il quotidiano “Bild”, le vittime di Heumarkt, alcune di origine curda, sarebbero cinque giovani e una donna incinta di 35 anni. In Kurt Schumacher Platz, sono state uccise altre quattro persone.