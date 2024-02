La direzione del progresso, all’Università di Bologna si presenta il libro di Giovanni Cozza

Venerdì, 23 febbraio alle ore 19 sarà presentato il libro di Giovanni Cozza dal titolo “La direzione del progresso. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale”. L’evento rappresenta un appuntamento significativo nell’ambito del format culturale “Presentart Art”, giunto alla sua IV edizione, ideato da Vivat Academia, un’organizzazione no-profit costituita da professionisti e studenti dell’Università di Bologna e sarà realizzato in partnership con l’Associazione S.V.Q.F.O. ed il sostegno di Neocodex srl. Location prescelta per il convegno, l’aula magna di Palazzo Malvezzi, sede universitaria di grande prestigio situata nel centro storico di Bologna e vedrà il coinvolgimento di professionisti, imprenditori e studenti, offrendo un’opportunità per un proficuo confronto su un tema così attuale e scottante quale l’intelligenza artificiale. Relatori: Giovanni Cozza, autore del libro; Michela Milano, docente ordinaria presso l’Università di Bologna e direttrice del Centro Interdipartimentale su Human-Centered Artificial Intelligence; Giovanni Sartor, professore presso l’Università di Bologna e Principal Investigator per il progetto avanzato Compulaw dell’ Erc (European Research Council); Fabio Sassoli-Ceo di Neocodex srl, YuMi. A moderare il focus sull’Intelligenza artificiale, il dottor Alessandro Bevilacqua.