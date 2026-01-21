La Disfida dei Trombonieri compie 50 anni e cambia volto: identità digitale ma sempre gli stessi valori

“La Storia siamo noi”, cantava Francesco De Gregori. Ed è proprio da qui che riparte l’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni, pronta a celebrare mezzo secolo della Disfida dei Trombonieri ripercorrendone le edizioni, i protagonisti e i valori. La conferenza stampa è in programma martedì 27 gennaio 2026, alle ore 10,30, presso il Comune di Cava de’ Tirreni. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, a chi quella storia l’ha vissuta, la vive e continuerà a tramandarla.

L’incontro segna l’avvio ufficiale dei festeggiamenti per la Cinquantesima Edizione della Disfida dei Trombonieri e sarà l’occasione per presentare la nuova identità digitale dell’associazione: nuovo logo, nuovo sito web istituzionale e una rinnovata linea di comunicazione sui canali social. A seguire, il dettaglio delle attività e degli eventi in programma per il 2026.

Il progetto è stato sponsorizzato e realizzato dalla Sautech Group di Cava de’ Tirreni, in stretta collaborazione con l’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri. Un lavoro di sinergia che ha ridisegnato la veste comunicativa senza snaturarne l’anima, rafforzando il legame con una storia profondamente radicata e tramandata di generazione in generazione.

Non un semplice restyling estetico, ma un percorso con obiettivi chiari: rendere l’Atsc più attrattiva, riconoscibile e contemporanea, senza perdere i forti simbolismi della tradizione locale; raccogliere in un unico spazio digitale informazioni, memoria storica, aneddoti e materiali foto-video dei grandi eventi; dare voce in modo unitario e paritario ai gruppi di trombonieri, sbandieratori e cavalieri che compongono l’associazione.

La nuova identità grafica e comunicativa punta ad avvicinare un pubblico sempre più ampio, anche oltre i confini cittadini, alle profonde radici e al patrimonio culturale dell’Atsc, che da anni arricchisce il folklore cavese.

La conferenza sarà anche l’occasione per “toccare con mano” il racconto digitale di passione, fede e tradizione dell’associazione: un nuovo volto, gli stessi valori.

Saranno presenti Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de’ Tirreni; Paolo Apicella, presidente Atsc; Domenico Burza, vicepresidente Atsc; Antonio Nunziante, segretario Atsc; Vincenzo Della Mura, ceo Sautech Group; Francesco D’Elia, digital strategist e web designer Sautech Group; Chiara Armenante, social media manager e graphic designer Sautech Group. Coordina Antonio Di Giovanni, addetto stampa Atsc.