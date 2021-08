La Divina Commedia, Massimiliano Finazzer Flory a Capri legge Dante

Lunedì 31 agosto alle ore 18.30, nella Chiesta di Santo Stefano a Capri, in occasione del 700esimo Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, Don Carmine del Gaudio invita all’ascolto della lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory dei più significativi canti della Divina Commedia. Segiurà, alle ore 19.30, presso il Museo Ignazio Cerio, alla presenza del direttore Filippo Barattolo e del regista e attore Finazzer Flor, la presentazione dell’opera di autore “La Divina Commedia, illustrata dall’artista Mimmo Paladino, edita da Forma Edizioni. “Capri – spiega Finazzer – è il perfetto monte nell’emisfero dantesco da dove arrampicarsi in mezzo al mare e lavarci dei peccati per prendere poi il volo verso la fede con l’arte . Purtroppo senza sapere di Dante il viaggio della cultura a Capri rischia di infrangersi in un dissesto naturale senza coscienza del dono dell’isola e della sua natura”.