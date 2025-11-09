Milano, 9 nov. (askanews) – La DJ e rapper Evissimax ha pubblicato il suo nuovo EP PRESS X, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Funclab Records e Island Records. (https://evissimax.lnk.to/pressx)

Scritto da Evissimax e prodotto da Deriansky, PRESS X è un concentrato di energia esplosiva che trasforma la rabbia in emancipazione, fondendo trap, rave, afrobeat, techno e ghettotech in un linguaggio sonoro potente e libero da etichette. Un manifesto di forza, sensualità e autodeterminazione, nato dalla collaborazione tra Evissimax e Deriansky – artista e produttore che lei ammira per la sua creatività e il suo orecchio unico. Insieme, hanno costruito un suono potente, ribelle e impossibile da ignorare.

Anticipato dai singoli XXX e B-AXX SHAKING SONG, uscito lo scorso 12 settembre, al centro dell’EP c’è il simbolo della X  più di un titolo, un’affermazione di identità. Premere “x” per Evissimax significa cancellare ciò che non serve più, rifiutare le aspettative e rivendicare il proprio spazio. È conquista, gioco, desiderio e potere.

Fortemente ispirato agli inni rap che hanno segnato la sua adolescenza e l’inizio del suo percorso musicale, la tracklist di PRESS X è una corsa a tutta velocità dentro il mondo di Evissimax: si apre con il beat da dancehall e il synth da rave di B-AXX SHAKING SONG, esplode nella grinta rap di MISS MAX  alter ego e dichiarazione di potenza  e prosegue con l’intensità di XXX, primo tassello del progetto. NAXTY porta in superficie il lato più oscuro e feroce della producer, mentre LUV THE GRXNA ne rivela quello più ironico e irriverente, tra provocazione e libertà.

In aggiunta a questo viaggio musicale, venerdì 28 novembre, sarà pubblicata una bonus track firmata da Miss Jay del remix del brano Miss Max.

Evissimax porterà per la prima volta dal vivo il suo nuovo EP l’8 novembre al VACUUM di Milano in una speciale serata che vedrà alternarsi sul palco anche TOCCORORO e SLIM SOLEDAD, TRE QANI e SAINT NIA, per una serata che farà tremare la pista. Biglietti disponibili.