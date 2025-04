La Domenica delle Palme in un clima di odio diffuso, non solo in Medioriente

Wolfgang Goethe, uno degli scrittori e poeti tedeschi più importanti e conosciuti anche fuori del proprio paese, vissuto a cavallo tra il ‘700 e l’800, fu molto attento alle mutazioni, in particolare quelle del modo di pensare, che si avvicendano negli uomini nel corso della loro esistenza. Ne scrisse dettagliatamente soprattutto nella sua opera più importante, il Faust, per ciò che si riferisce al rapporto tra l’umanità e il tempo che le passa addosso.

Oggi potrebbe trovarsi in una situazione del genere chi, avendo visto già qualche tempo fa il film Jesus Christ Superstar, uscito nelle sale cinematografiche nei primi anni ’70, si trova ogni giorno a dover assistere sul piccolo schermo a quanto sta ora accadendo nelle zone dove fu girata la pellicola sugli ultimi giorni di Cristo.

In particolare, le parti salienti della passione, compresa quella che temporalmente è collocata in una domenica come oggi, però di circa due millenni orsono. La Domenica delle Palme che si può vedere nel film è simile a quella che ricorre oggi, e è inquadrata come un giorno di gioia.

“Le genti”, come si diceva in quel tempo, salmodiavano e agitavano ramoscelli d’ulivo, le palme appunto. Assistere oggi, spesso in diretta, a quanto si sta verificando per gli attuali discendenti di quelle “genti”, gli israeliani, dopo tanto tempo vessati ancora dai palestinesi, fa di certo senso. Con una differenza sostanziale, però: mancavano allora i precedenti pesanti quanto un macigno che avrebbero potuto condizionare gli scontri tra i due popoli che reclamano ancora oggi la proprietà in esclusiva di quei territori, martoriati da tempi… biblici e assassinati da una guerra che ha assunto ormai le caratteristiche proprie di un olocausto, in tutto e per tutto.

Ciò che turba di più chi assiste a quanto accennato prima, è il protrarsi degli scontri armati di ogni genere che oramai sono più di due millenni che continuano a esistere in quella parte del mondo così disgraziata da essere, tra l’altro, da sempre sitibonda.

Pertanto quanti si sono dovuti impegnare a tempo pieno in mille modi per affrontare quel problema e altri dello stesso genere, stanno continuando a verificare che il comportamento non certamente adeguato degli altri pretendenti al “trono”, personaggi vicini al vertice della Palestina, non accennano a modificare la rotta né, tanto meno, a invertire quella stessa.

Il clima che ha creato Trump certo non è di aiuto per la soluzione della situazione descritta, né delle altre dello stesso genere attive dappertutto e con diverse motivazioni, ognuna di genere diverso.

Domenica delle Palme sì, ma in un clima di odio diffuso non solo nel Medioriente. Ciò che accentua le difficoltà, è che, al punto in cui sono arrivate le varie contese, il morale (la fiducia) in generale continua a diminuire giorno dopo giorno.

Domenica prossima sarà Pasqua, ma di Resurrezione neanche a parlarne. Con l’augurio che per poter prendere atto di novità, non ci sarà bisogno di attendere il periodo natalizio.