La donna che si è fatta teatro tra mistero e arte

di Piero Antonio Toma

Un giorno Eduardo De Filippo si portò a spasso nel centro antico di Napoli un famoso giornalista, suo ospite, e indicando le donne che affacciate dai balconi parlavano e gesticolavano tra di loro, dichiarò che lui non aveva inventato niente, perchè Napoli è tutta un teatro. Gli ha poi fatto eco Michele Serra, un giornalista e autore televisivo, che napoletano non è: “Quando si parla di teatro bisogna sempre ricordarsi di dire che i napoletani sono bravissimi a farlo perché tutta Napoli è già un grande teatro”.

Eduardo e Serra mi sono tornati in mente mentre leggevo questo bel libro di Adriana Carli. E man mano mi persuadevo che lei può benissimo assidersi tra coloro, e non sono molti anche in una città teatrale come questa, che hanno saputo o potuto moltiplicare il significato del “fare” teatro, cioè del recitare è basta. Lei infatti ha fatto molto di più, soprattutto nel perseguire un teatro sperimentale. Oltre all’attrice, ha fatto la sceneggiatrice, la regista, la fondatrice e la direttrice di un teatro (La Riggiola in piazza san Luigi a Posillipo, e di cui diventa il factotum: manager, amministratrice e produttrice dei fondi per andare avanti e per pagare l’affitto del locale. Sicuramente sto dimenticando qualche altra attività che Adriana ha dovuto praticare per dar vita a un brillante e innovativo complesso teatrale per una trentina d’anni fino al 2002. Che avrebbero potuti essere molti di più se i condomini dell’edificio dove operava la Riggiola non avessero deciso di mettere fine al contratto di fitto per trasformare i locali in tanti garage.

Dopo essersi laureata all’Accademia di Belle Arti con Antonio Capodanno professore di scenografia, Adriana ottiene la cattedra di Scenotecnica a Frosinone, poi a Catanzaro e infine a Napoli (fino al 2013). L’avventura della Riggiola inizia con la collaborazione di colleghi dell’Accademia e con la sorella Annamaria che poi morirà subito dopo in Grecia. Andando ogni giorno su e giù da Frosinone Adriana si dà da fare insieme con il suo sodalizio per poter iniziare l’attività teatrale. Il suo obiettivo è di preferire il vissuto con un linguaggio teatrale nuovo. Inizia con una rassegna cinematografica, ma poi arriva lo stop con la chiusura da parte del questore. È un momento quello dei teatri sperimentali che fanno insospettire le autorità. Forse per un’atmosfera che si rifà al 68 e che nel 1976 sta provocando e un clima di terrore in tutta l’Italia. Sono i tragici anni di piombo.

Dopo alcuni giorni di chiusura, le autorità prendono atto che i piccoli teatri non sono focolai terroristici, ma laboratori di cultura e che, per giunta, non hanno alcuna intenzione di cedere alla legge del profitto. Nel periodo in cui la Riggiola è chiusa Adriana e i suoi sollevano il sipario del Teatro delle Arti con” L’ombra nascosta di Banquo” del Macbeth di Shakespeare. Con quest’opera la regia di Adriana, anche col supporto di diapositive, punta sul rapporto fra storia e potere e sul rimorso. La Riggiola riapre con “I misteri di Napoli”, dramma tratto dall’opera di Francesco Mastriani. Seguono “Sibyllae” di Adriana, 1979, “Stanza da camera”, 1979, il teatro laboratorio. “Eliogabalo n° 0” di Artaud, ridotto teatralmente da Adriana nel 1980 riscuote molto successo.

Complessivamente le opere rappresentate sono tantissime e gli autori in originale o ridotti da lei, vanno da Scarpetta a Beckett, da Enzo Grano a Lorca, da Eduardo a Eduardo Henry James e ad Edgar Allan Poe. Ma non solo teatro, sia pure sempre sperimentale alla ricerca di linguaggi e atmosfere originali, la Carli, dotandola anche di fotografie e diapositive, riempie la Riggiola di cabaret, musica, ballo e cinema. Nel 1998 una rassegna intitolata “MuseoMutoSonore” è un anomalo cineclub con la proiezione di film muti di diversi autori (tratti da 400 bobine del padre Antonio, con copie uniche, e per le quali lei chiede al Comune un intervento di conservazione).

Adriana non demorde e continua fino al 2016 a rappresentare altre opere, fra le quali citiamo “I messaggi di sangue” con Michele Serio nei panni di san Gennaro e ”Vertigine di colore” tratto da un racconto di Maurizio De Giovanni.

Tra i suoi tanti meriti c’è stato pure quello di adibire luoghi insoliti, ma sempre legati alla cultura e all’arte, per le proprie rappresentazioni teatrali come i templi di Paestum o la Biblioteca Nazionale, il Castel dell’Ovo, la Cappella Sansesevero, il Succorpo dell’Annunziata (complesso museale di Sansevero al Pendino) e il Museo Archeologico.

Queste pagine si concludono con l’elenco di oltre un centinaio di nomi che hanno hanno avuto a che fare dentro e fuori la Riggiola, attori, da Peppe Celentano a Lucia Stefanelli, e giornalisti, di cui nel libro sono pubblicate le recensioni, da Franco De Ciuceis a Rino Mele.

Il volume sarà presentato nella libreria Iocisto (via Domenico Cimarosa,20) venerdì 28 novembre alle 17.30.con l’intervento dell’autrice, dell’editrice Giulia Giannini, degli scrittori Bruno Pezzella e Antonio Filippetti, degli attori Vittorio Del Bisogno, Bruno Minotti, Sasà Trapanese e della cantante spagnola Ana Rita Rosarillo.