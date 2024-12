La Dop Campi Flegrei compie 30 anni, convegno a Bacoli. Il Comune flegreo aderisce alle Città del Vino

Grossa affluenza e partecipazione di operatori e cittadini comuni al convegno del Consorzio di Tutela dei Vini dei Campi Flegrei e Ischia nella Casina Vanvitelliana sul lago del Fusaro a Bacoli. L’occasione è stata la celebrazione dei 30 anni della Dop Campi Flegrei e Ischia e l’adesione del Comune di Bacoli all’Associazione Nazionale Città del Vino. Qualificato è numeroso le presenze di personalità e dei relatori: Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli; Michele Farro, presidente del Consorzio di Tutela Vini Campi Flegrei e Ischia; Colomba Iacono in rappresentanza di Andrea D’Ambra, responsabile del Consorzio per Ischia; Rosario Lopa, responsabile Comunicazione Istituzionale Icqrf Campania e Molise, Teresa di Nardo in rappresentanza del direttore Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda; Mariarosaria Rusciano, tesoriere Auge, gen. Ciro Lungo, comandante regionale Corpo Forestale Campania; comandante Salvatore Schiavone dirigente Icdrf Campania e Molise; Marco Cerreto, capogruppo Commissione parlamentare Agricoltura Camera dei deputati in rappresentanza del ministro per l’Agricoltura Lollobrigida. Ha moderato i lavori il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.

Gremita di produttori, viticoltori, giornalisti e addetti al settore, la Sala dell’Ostrichina.

Per il sindaco di Bacoli “è una grande emozione per tutta la comunità flegrea essere qui. Siamo in un parco naturalistico di grande valore culturale, storico, paesaggistico e da oggi anche enogastronomico. La nostra comunità può e deve fondarsi sulle meraviglie millenarie del nostro territorio cui abbiamo il dovere di aggiungere le particolari bellezze del paesaggio agricolo e viticolo che si deve alla fatica dei nostri concittadini”.

“Ringrazio il sindaco di Bacoli per essere qui e per aver accolto la nostra istanza di adesione alle Città del Vino – ha affermato il presidente del Consorzio Michele Farro -. La Dop ha 30 anni e sono anni ben portati. Se in agricoltura tre decenni potrebbero sembrare un tempo breve, dal punto di vista commerciale, il tempo è davvero lungo. Le nostre cantine hanno fatto passi da gigante, sono molti i vini flegrei premiati in consessi nazionali e internazionali. La nostra è considerata viticoltura eroica perché insiste sui terrazzamenti di Ischia e sui piccoli appezzamenti dei Campi Flegrei, ma la nostra presenza è anche a salvaguardia dei territori dai disastri ambientali. Adesso è nostro compito insieme con le amministrazioni rivalutare i territori e metterli a reddito. Il nuovo modello di Enoturismo deve produrre benefici per tutti gli attori del sistema economico dei Campi Flegrei.

“Siamo molto felici di annunciare l’ingresso di Bacoli nella grande famiglia delle Città del Vino che a oggi conta 510 Comuni – ha detto Angelo Radica, presidente Associazione Città del Vino -. L’associazione, fondata nel 1987, nasce con il compito di sostenere i sindaci e i territori. I Campi Flegrei hanno tutte le carte in regola per lanciare un messaggio di grande Turismo Enogastronomico: vitigni autoctoni, storia, paesaggio e archeologia. La recente riforma della Comunità europea ha individuato nei Consorzi gli esclusivi titolari delle funzioni di tutela e valorizzazione. L’enoturismo può essere la salvezza del turismo italiano, la chiave per destagionalizzare e spostare i flussi lungo tutto l’anno”.

Interviene con un video messaggio l’Assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo: “Celebriamo due eventi importanti – ha dichiarato -. Abbiamo fatto tanta strada, la Campania si è affermata come produttrice di vini di alta qualità. Dobbiamo essere consapevoli della forza dei nostri sistemi di produzione agroalimentare. Faccio i miei auguri a tutti di proseguire su questa strada”.

“Il nostro è un Dipartimento del Masaf che verifica qualità e conformità alle denominazioni dei prodotti agroalimentari – ha detto Salvatore Schiavone, dirigente Masaf e direttore dell’Ispettorato Repressione Frodi Campania e Molise -. Il consorzio tutela anche il consumatore che è il soggetto che spende. L’offerta del prodotto deve raggiungere una domanda che deve essere sicura. Proprio in riferimento alla sicurezza dei consumatori voglio annunciare un’importante iniziativa del Consorzio di Tutela Vini Campi Flegrei e Ischia che, dal 1 marzo 2025, potrà apporre una fascetta consortile di controllo sul prodotto Dop. Si tratta di un valore dello stato che viene rilasciato alle cantine con Qr code per la tracciabilità. Il nostro Dipartimento verificherà l’autenticità delle fascette”. E il generale Ciro Lungo, Comandante CC Regione Campania: “Il nostro è un ruolo di ascolto e presidio del territorio a sostegno della legalità anche in ambito di notizie di reato di frode agroalimentare. Collaboriamo con le istituzioni e gli enti preposti per tracciare sul territorio. Il nostro è un ruolo di concorso e tutela trasversale del sistema dei controlli per la difesa dei prodotti di nicchia dalle contraffazioni”.

Prima delle conclusioni si è svolta la cerimonia della consegna della bandiera dal presidente Città del Vino Angelo Radica al sindaco di Bacoli Josi della Ragione.

L’intervento conclusivo spetta a Marco Cerreto, capogruppo della Commissione Agricoltura Camera Deputati, delegato dal Ministro Lollobrigida che, assente per impegni sopravvenuti, ha inviato un importante messaggio indirizzato al Presidente del Consorzio Michele Farro: “Quest’importante celebrazione è un evento unico per il territorio, è non solo un traguardo di rilievo, ma, soprattutto un momento di confronto per la salvaguardia e la promozione dell’attività enoturistica dell’intera regione Campania che, in ambito vinicolo, vanta ben 20 Dop e oltre 10 Igp. Il Masaf si pone come obiettivo primario quello di sostenere le filiere viticole, con particolare attenzione ai vigneti storici ed eroici, salvaguardando le vigne situate in zone a elevato rischio idrogeologico o, di spopolamento. Sono certo che, grazie a questo grande lavoro di squadra tra istituzioni, aziende, consorzi e associazioni di settore, continueremo a salvaguardare il comparto vitivinicolo, consolidando e promuovendo il ruolo del vino come ambasciatore del Made in Italy nel mondo”. Cerreto chiude i lavori sottolineando che “l’adesione alle Città del Vino deve significare l’immersione non solo in un magnifico territorio, ma nel prodotto vino: quindi è la città, in tutti i suoi aspetti, che sceglie di connotarsi come ambasciatrice del vino. I vignaioli sono gli artigiani del paesaggio: è questo il lavoro che va narrato, il valore aggiunto in termini paesaggistici e rurali. Non possiamo continuare ad assistere alle frodi sul Made in Italy. L’ italian sounding vale 24 miliardi euro l’anno. Noi dobbiamo competere sulla qualità e sulla storia. Il 1° ottobre abbiamo stanziato 66 milioni di euro per i consorzi su 100 progetti destinati a 30 paesi extra europei”. Al termine del convegno c’è stata una degustazione dei vini delle cantine flegree e dell’isola d’Ischia curata dal Sommelier Pasquale Brillante, in abbinamento con piccoli assaggi flegrei a cura dello chef Michele Grande del ristorante La Bifora di Bacoli.