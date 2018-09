La Doria, Marciano: Ultimo giorno per salvare l’azienda di Acerra

“Oggi e’ l’ultimo giorno utile per scongiurare la chiusura del sito industriale La Doria ad Acerra ed evitare di depauperare ulteriormente questo territorio, gia’ colpito dalla desertificazione industriale e dalla disoccupazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Antonio Marciano, questore alle finanze del Consiglio regionale. “Come Regione Campania, siamo scesi in campo al fianco dei 67 lavoratori e abbiamo messo a disposizione tutti gli strumenti della nostra programmazione e gli incentivi disponibili per convincere l’azienda a non delocalizzare la propria attivita’, ma, ad oggi, essa non si e’ resa disponibile” – sottolinea Marciano. “A questo punto il vice-premier e Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Di Maio, che si era impegnato su questa vertenza, faccia pesare la sua ‘autorevolezza’, se ne ha, e il peso della sua funzione, per evitare questo ennesimo scippo alle nostre eccellenze industriali, soprattutto nel settore agro alimentare”.