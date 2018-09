La Doria, rassicurazioni dalle istituzioni: protesta sospesa ad Acerra

Hanno deciso di sospendere momentaneamente la protesta i lavoratori de ‘La Doria’ di Acerra (Napoli), che stamattina hanno attuato un blocco stradale dopo il flop dell’incontro di ieri in Regione, alla presenza del Ministro Luigi Di Maio, durante il quale l’azienda ha ribadito la volontà di chiudere lo stabilimento partenopeo. I manifestanti avevano bloccato la strada provinciale davanti allo stabilimento, che collega Acerra con Maddaloni e San Felice a Cancello. La decisione di sospendere il blocco stradale, è arrivata dopo che i lavoratori hanno ricevuto rassicurazioni dal M5s, sulla promessa del vicepremier a cercare un nuovo contatto con la proprietà aziendale per cercare nuove soluzioni per lo stabilimento che scongiurino la chiusura del sito. I manifestanti, che attendono anche una nuova convocazione in Regione, si sono detti pronti a nuove forme di protesta nei prossimi giorni per mantenere viva l’attenzione sulla vertenza.