La Doria supera 1,3 mld di fatturato, ricavi in aumento del 7,7% nel 2025

L’assemblea degli azionisti di La Doria Spa ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, certificando un anno di crescita in un contesto tutt’altro che favorevole. Il gruppo con sede ad Angri chiude l’esercizio con un fatturato pari a 1,375 miliardi di euro, in aumento del 7,7% rispetto agli 1,277 miliardi registrati nel 2024.

Un risultato ottenuto nonostante le tensioni geopolitiche, la pressione sui costi e la contrazione dei prezzi di vendita, oltre a una competizione particolarmente intensa nel segmento delle private label, che rappresenta il cuore dell’attività aziendale.

Crescita sostenuta anche dalle acquisizioni

Determinante per il risultato è stato il contributo delle operazioni straordinarie completate nel corso dell’anno. Nel 2025 il gruppo ha infatti perfezionato l’acquisizione di Pasta Lensi S.r.l. e delle attività produttive e logistiche di Feger di Gerardo Ferraioli S.p.A. e Sapori del Sole S.r.l., oggi riorganizzate sotto i marchi Fegé e Fegé Logistica.

Queste operazioni hanno ampliato il portafoglio prodotti, rafforzando la presenza nei segmenti della pasta e dei derivati del pomodoro e consentendo un ulteriore sviluppo nell’offerta biologica e senza glutine.

“Nel 2025 l’integrazione delle nuove realtà acquisite è stata una priorità”, ha spiegato Antonio Ferraioli, presidente e amministratore delegato del gruppo. “I risultati confermano la solidità del nostro modello industriale, basato su qualità, efficienza operativa e relazioni consolidate con clienti e territorio”.

Sughi e pasta trainano i ricavi

Sul fronte delle categorie di prodotto, spiccano le performance della “Linea sughi”, che cresce del 17,9%, e della “Linea pasta”, in forte espansione grazie anche al contributo delle società acquisite nel 2024, tra cui Clas e il ramo private label del Pastificio Di Martino, confluiti in La Doria a fine 2025.

La “Linea derivati del pomodoro” registra un incremento del 4,1%, sostenuto dall’aumento dei volumi produttivi legati alla campagna 2024. Restano stabili i legumi, vegetali e pasta in scatola, mentre la “Linea succhi di frutta e bevande” segna una flessione del 9,1%, in linea con il calo dei consumi sul mercato italiano.

Il modello di business resta fortemente ancorato alle private label, che nel 2025 rappresentano l’89,4% del fatturato consolidato. Le attività di co-manufacturing incidono per l’8%, mentre il restante 2,6% è legato principalmente al foodservice e ai marchi propri.

Export ancora protagonista

Dal punto di vista geografico, l’export continua a essere il pilastro del gruppo, con un’incidenza dell’81,2% sul fatturato totale. Il mercato italiano pesa per il 18,8%, ma registra una crescita significativa del 24,4%, contro il +4,5% dei mercati internazionali.

La Gran Bretagna si conferma il primo mercato estero, seguita dall’Italia. Tra gli altri paesi europei spiccano Germania e area scandinava, mentre fuori dall’Europa emergono Australia, Giappone e Stati Uniti.

Guardando avanti, La Doria punta su investimenti industriali e ulteriore espansione internazionale. Un passaggio strategico sarà l’integrazione con Winland Foods nel nuovo gruppo Windoria, operazione che mira a rafforzare la presenza in mercati ad alto potenziale, in particolare negli Stati Uniti.

“L’unione nel gruppo Windoria rappresenta un passo chiave per il nostro sviluppo”, ha concluso Ferraioli, sottolineando l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’azienda come partner strategico per i principali operatori della grande distribuzione.

Un gruppo sempre più internazionale

Il gruppo La Doria si conferma tra i principali operatori europei nella produzione di specialità alimentari italiane a lunga conservazione, con un’offerta che spazia da pomodoro e sughi pronti a legumi e pasta. Nel 2025, oltre l’89% del fatturato è stato generato proprio dal segmento private label, a conferma di un posizionamento ormai consolidato sui mercati globali.