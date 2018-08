La Doria, i vertici incontrano il ministro Di Maio

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi nella sede del Mise l’amministratore delegato della Doria Spa, Antonio Ferraioli e il Ceo Andrea Ferraioli per discutere della vertenza che coinvolge lo stabilimento di Acerra. Durante l’incontro il ministro ha rimarcato l’importanza di avere presidi imprenditoriali nel Mezzogiorno d’Italia e in special modo nelle aree depresse. Ha sottolineato, inoltre, che è fondamentale un impegno condiviso delle aziende e dello Stato per la crescita del sistema Paese. Il ministro ha, infine, confermato che parteciperà al tavolo regionale in programma la prossima settimana in Regione Campania, inerente la vertenza della Doria di Acerra.