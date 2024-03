La fabbrica di cioccolato Gay-Odin e il ristorante “al 53” nell’albo delle Botteghe storiche di Napoli

La fabbrica di cioccolato Gay-Odin di via Vetriera e il ristorante “al 53” di piazza Dante entrano nell’albo “degli Esercizi e delle Botteghe storiche” di Napoli. “Con due disposizioni dirigenziali, rispettivamente del 13 e del 15 marzo 2024, “la fabbrica Gay-Odin – si legge in una nota – è stata riconosciuta esercizio di rilevante valore storico, artistico e tipologico e il ristorante “al 53” esercizio di rilevante interesse storico e tipologico”.

Quello di bottega storica è un riconoscimento che nasce per tutelare, promuovere e valorizzare le attività artigianali, commerciali e ricettive presenti sul territorio comunale caratterizzate da una rilevante continuità temporale, che rappresentano elementi fondanti dell’identità cittadina e del patrimonio culturale di Napoli e che valorizzano, con la loro continuitaà nel tempo, il lavoro e l’intelligenza imprenditoriale. “Gay-Odin e al 53′ – prosegue la nota – rappresentano due attività storiche di Napoli e del suo patrimonio culturale immateriale nonche’ una funzione importantissima di attrattori di flussi turistici. Una lunga tradizione familiare accompagna la storia di queste due botteghe che, negli anni, sono riuscite a mantenere le loro caratteristiche originarie e a tenere alta la qualita’ dei loro squisiti prodotti e della loro offerta”, dice l’assessora al Turismo e alle Attivita’ produttive Teresa Armato che ha incontrato i titolari Marisa del Vecchio (Gay-Odin) e Angelo Martino (‘al 53’)”.