La Falanghina di Castelvenere torna protagonista al Pizza Village. Domani evento con il sindaco Di Santo

“La falanghina di Castelvenere torna ad essere protagonista domani sera sulla Terrazza Pizza Tales al Pizza Village, la kermesse gastronomica in programma fino a domenica prossima sul Lungomare Caracciolo di Napoli”. Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Di Santo che domani sarà tra i relatori del summer tast, curato dalla società Malvarosa per Pizza Village, ed al quale interverranno Antonio D’Amore (conduttore), Ciro Cascella, Jessica De Vivo, Fabiano Roberto, Vincenzo Iannucci, Pasquale Vitiello, Antonio Falco, Ciro e Antonio Tutino, Ferdinando Simeoli, Domenico Iavarone e Giovanni Ercolanese, Maurizio Conte, Maria Laura Matthey.

“Ringrazio gli organizzatori per l’invito a partecipare al Pizza Village – aggiunge il sindaco Di Santo – che è una importante vetrina internazionale, e non solo per la pizza. Dopo il talk di mercoledì scorso, cui hanno preso parte il nostro vice sindaco Raffaele Simone e l’enologo Nicola Venditti, la falanghina di Castelvenere torna ad essere protagonista essendo stata Capitale Europea del Vino con Sannio Falanghina 2019”.