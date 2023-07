La fame e la carestia non sono incidenti. Nature cita Amartya Sen per parlare di sostenibilità

La fame e la carestia non costituiscono incidenti: sono create dalle azioni delle persone. Tale è il titolo dell’Editoriale del 04 luglio 2023 di Nature 619, 8 (2023), di grande e urgente interesse attuale. E’ un testo asciutto, stringato che oggi va meditato.

Nature riprende un libro dell’81 di Amartya Sen, premio Nobel di cui qui, a il denaro.it, si è fatto riferimento, richiamando il tema della sostenibilità, trattato dal direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), professor Enrico Giovannini.

La fame sofferta da centinaia di milioni di persone e causata dai conflitti che colpiscono gli approvvigionamenti di alimenti. È inoltre, sempre più evidente che i produttori di cibo stanno sfruttando la situazione per aumentare i loro profitti.

L’economista Amartya Sen ha descritto nel suo libro del 1981 Poverty and Famines come le carestie siano legate alle politiche dei governi.

“Circa 200 milioni di persone stanno vivendo una situazione di grave insicurezza alimentare. Tra di loro ci sono persone in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Mali, Sudan e Siria, Paesi che hanno un’altra cosa in comune: ognuno sta vivendo un conflitto mortale. Queste due situazioni – fame e conflitto – sono collegate”.

“In un rapporto presentato alle Nazioni Unite a marzo , https://reliefweb.int/report/world/conflict-and-right-food-report-special-rapporteur-right-food-michael-fakhri-ahrc5240-enarzhru il relatore speciale dell’organizzazione sul diritto al cibo, Michael Fakhri, ha affermato che la violenza e i conflitti sono di fatto le cause principali della fame nel mondo. Sono anche le ragioni principali per cui il mondo non è sulla buona strada per porre fine alla fame e alla malnutrizione entro il 2030, una promessa fatta dai leader mondiali in un vertice delle Nazioni Unite nel 2015, come parte degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)”.

“Questo dato è allarmante per una serie di ragioni. In primo luogo, suggerisce che, a meno che non si faccia qualcosa, stiamo abbandonando centinaia di milioni di persone alla fame grave. Inoltre, gli sforzi cruciali per studiare e attuare le politiche per porre fine alla fame sono ostacolati quando scoppia la violenza”.

“A settembre, i capi di governo si incontreranno a New York per capire cosa si può fare. Sebbene l’incontro si svolga in un momento di grande tensione tra le potenze mondiali, i partecipanti devono accettare che l’SDG per porre fine alla fame non sarà raggiunto a meno che non si riduca la violenza – o, per lo meno, a meno che le parti in conflitto non smettano di armare il cibo”.

Il rapporto di Fakhri si basa su decenni di studi e su dati più recenti provenienti da organismi come il Programma alimentare mondiale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000149627/download/?_ga=2.240529152.282407552.1688368735-1792443546.1688368734).

“Il rapporto descrive la relazione tra la violenza in varie forme, compresa quella sessuale e di genere, e l’insicurezza alimentare. I conflitti mettono a repentaglio la sicurezza alimentare quando, ad esempio, i raccolti vengono distrutti o le forniture di cibo vengono interrotte – cose che sono accadute, e continuano ad accadere, nelle guerre dal Mali al Myanmar. Anche le misure coercitive, come le sanzioni economiche internazionali contro i Paesi in guerra, contribuiscono alla fame. L’evidenza, secondo il rapporto, è che anche le sanzioni “mirate” danneggiano i sistemi alimentari”.

La comunità internazionale deve smettere, e non è tanto un eufemismo, di armare il cibo nei conflitti, come è successo nello Yemen.

“Il rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite evidenzia anche come gli eventi economici globali stiano esacerbando la fame e l’insicurezza alimentare. I prezzi degli alimenti sono saliti alle stelle nella maggior parte dei luoghi, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito (LMIC). Nei Paesi ricchi che fanno parte dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l’inflazione dei prezzi alimentari è scesa in media a circa il 12% ad aprile, ma rimane molto più alta in diversi LMIC: 81% in Libano, 27% in Egitto e 30,5% in Zimbabwe, secondo i dati della Banca Mondiale pubblicati il mese scorso (https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-LXXXVII-June-15-2023.pdf) .

“Ciò è dovuto a fattori quali la pandemia COVID-19 e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La guerra ha influito sull’approvvigionamento globale di prodotti di base: prima dell’invasione, Russia e Ucraina producevano insieme un terzo del grano mondiale. L’impennata dei prezzi dell’energia a livello globale sta colpendo anche la capacità delle famiglie più povere di utilizzare il gas e altri combustibili per cucinare”.

“Ma i ricercatori riferiscono che l’inflazione alimentare è in parte causata anche dai produttori, soprattutto dalle grandi aziende, che aumentano i prezzi per incrementare i loro profitti. I venditori possono farlo se sanno che un acquirente non ha altra scelta che pagare di più per ottenere cose di cui non può fare a meno, come cibo e carburante – un fenomeno che i ricercatori chiamano inflazione dei venditori. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui l’inflazione rimane ostinatamente alta, soprattutto quando si tratta di cibo, e che interventi come l’aumento dei tassi di interesse non sono riusciti a ridurla”.

“Questa è la conclusione, secondo Nature, di due documenti di lavoro guidati da Isabella Weber, economista dell’Università del Massachusetts Amherst. In uno studio di modellazione pubblicato lo scorso novembre, la Weber e i suoi coautori hanno scoperto che i prezzi dei generi alimentari e dell’energia sono i due principali fattori di inflazione (I. M. Weber et al. Economics Department Working Paper Series 340; 2022) https://scholarworks.umass.edu/econ_workingpaper/340/

In uno studio successivo, a febbraio, gli autori hanno preso a campione un gruppo di aziende statunitensi di questi settori e hanno scoperto che nel 2022 i profitti erano responsabili di un’inflazione pari a quella dei salari, se non superiore (I. M. Weber e E. Wasner Economics Department Working Paper Series 343; 2023) https://scholarworks.umass.edu/econ_workingpaper/343/

“Il lavoro di Weber sta stimolando il cambiamento tra alcuni governi e attirando l’attenzione delle istituzioni finanziarie. Il mese scorso il Fondo Monetario Internazionale ha rilevato che i profitti delle imprese hanno rappresentato quasi la metà dell’inflazione nell’area dell’euro lo scorso anno (N.-J. H. Hansen et al. IMF Working Paper No. 2023/131; 2023) https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/06/23/Euro-Area-Inflation-after-the-Pandemic-and-Energy-Shock-Import-Prices-Profits-and-Wages-534837?cid=bl-com-WPIEA2023131

Weber è tra coloro che sostengono la necessità che i governi mettano un tetto ad alcuni dei prezzi che i produttori possono applicare. Tuttavia, molti economisti accademici – e i governi che consigliano – non sono d’accordo, affermando che tali controlli sui prezzi distorcono i mercati. Le persone più povere si trovano nel mezzo di questa discussione e subiscono danni sia a causa dei prezzi elevati che dei ritardi delle politiche.

È importante che i ricercatori continuino a scoprire prove su ciò che aggrava la fame e su come eliminarla. Potrebbero, ad esempio, studiare come i conflitti influiscono sulla fame a un livello più granulare. Potrebbero analizzare le componenti dell’inflazione non solo in Europa e negli Stati Uniti, ma anche nei Paesi meno sviluppati. L’economista Amartya Sen ha dimostrato nel suo libro del 1981 Povertà e carestie che la fame e le carestie non sono necessariamente il risultato della carenza di cibo, ma sono create dalle azioni e dalle scelte delle persone. I leader potrebbero mantenere l’impegno assunto con gli SDG di porre fine alla fame e alla malnutrizione, oppure potrebbero continuare a prendere di mira il cibo nei conflitti. Entrambe sono scelte, come dice Fakhri, e non risultati predeterminati.

Nature 619, 8 (2023)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-02207-2

Ai lettori de il denaro.it si dà la consegna di fare ampie e molteplici “meditazioni” richiamandosi alla forza ed alla coscienza dei governanti, dai “movimenti” da cui prendono, assicurando il funzionamento democratico dalla forza dei grandi gruppi economici ed dalle alleanze e dai patti militari.