La fame è una nemica atavica dell’umanità. Unita a altri flagelli, innesca seri problemi vitali

La fame, fin dalla comparsa sulla Terra della vita animale, si è proposta come antagonista irriducibile verso tutte le specie che compongono la stessa. Volendo presentare il fenomeno con un riferimento adeguato a questi tempi, la fame che tocca esseri viventi può essere messa in relazione con il fenomeno dello stallo in aviazione: se l’aeromobile non riceve la spinta necessaria per volare, inizia a precipitare. Altrettanto vale per gli esseri viventi che, senza uns nutrizione adeguata, cominciano a “perdere quota”, cioè a estinguersi. Sul fatto che l’ Uomo sia, per ipotesi, un soggetto che, per vivere, deve utilizzare con parsimonia risorse limitate già da parte di esse al fine di scegliere quali dei bisogni illimitati che lo sollecitano soddisfare per primi. Sono gli stessi che vengono usati per definire e approfondire gli scopi delle Scienze Economiche. La definizione più efficace di quella disciplina, è appunto di essere il pensiero guida di chi vuol rimanere a galla in acque agitate. Attualmente il Mare Magnum nelle cui acque il genere umano stenta a rimanere a galla, sono principalmente quelle teatro di guerra esplicitamente dichiarato. Ciò non significa che le altre parti del mondo con caratteristiche diverse, corredate di strutture portuali naturali, possano permettere alle imbarcazioni che incrociano al largo di approdare e fare anche scalo. Si arriva al nocciolo della questione. Le derrate alimentari, soprattutto quelle che sono ottenute solo in zone determinate del mondo, ma apprezzate e richieste dappertutto, partono e arrivano verso e da tutte le destinazioni a bordo di navi mercantili. A seconda della rotta che seguiranno, le probabilità di arrivare a destino in stato di buona conservazione, saranno più o meno elevate. Sarà sulle banchine appena accennate che i problemi causati da scelte politiche, talvolta senza testa né coda, che ostano la conclusione di un processo da cui dipende la vita di intere popolazioni attendano che venga trovato un accordo. Quanto appena illustrato è un crimine sui generis contro l’ umanità, che non trova scusanti di una qualche credibilità comunque lo si consideri. Nello stesso tempo fa si che taluni triboli, come i dazi e altri orpelli che ricordano gli assedi dell’antichità, diventino concreti. Gli stessi che, concordano gli storici, in poco tempo facevano capitolare i malcapitati “obiettivi” presi di mira. È bene ricordare che, per il passato anche recente, sono stati consumati altri delitti efferati contro le produzioni della terra. Come la distruzione in mare dei surplus di prodotti della terra di ogni genere, senza che quel comportamento tenesse nella minima considerazione che il problema della fame nel mondo non ha mai dato segnali concreti di essere in via di risoluzione. Attualmente è come se chi anima dall’alto i burattini, volesse buttare alle ortiche una serie di comportamenti speciali. Tra essi rientrano la pietà e la carità, condivise con la religione cattolica e non solo. È credibile che il “Marziano” che nell’ immaginazione del suo creatore giunse

a Roma e fu descritto in un libro di Ennio Flaiano, se volesse tornare sulla terra e vedere cose nuove e diverse dalla Roma che osservò la volta scorsa, nel periodo della Dolce Vita, tenterebbe di atterrare non lontano dai luoghi di guerra. Proverebbe così pietà per tutti quanti sono offesi dal turpe e ingannevole gioco a sterminarsi, comportandosi alla maniera dei capponi di Renzo. Spinto dalla compassione, l ‘Extraterrestre non mancherebbe altresì di essere caritatevole nei confronti di orde di bambini – e anche adulti – digiuni ormai da molti giorni. Si arriverá anche a raggiungere una situazione di pace, non si sa quando, ma nessuno potrà pensare che il danno morale potrà essere ristorato. Intanto l’alieno stará cercando di mettere ordine nella mente, provando a stabilire se quanto riportato sopra l’ha realmente vissuto o se si sia trattato solo di un incubo. In ogni modo non metterà tra i souvenir quella escursione.