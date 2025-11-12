La fame nel mondo. Grave situazione e illusori “miglioramenti”

Il Programma alimentare mondiale (World Food Programme-WFP) delle Nazioni Unite ha pubblicato il suo Global Outlook 2025, in cui si chiede di stanziare 16,9 miliardi di dollari per soddisfare il fabbisogno alimentare mondiale e cercare di colmare il divario tra domanda e risorse.

Il rapporto indica che 343 milioni di persone in 74 Paesi si trovano ad affrontare un’improvvisa insicurezza alimentare , con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno e di 200 milioni rispetto a prima della pandemia. I contesti nazionali in cui opera il Programma alimentare mondiale stanno diventando sempre più complessi, rendendo l’attuazione degli aiuti più difficile e costosa.

L’intensificazione e l’aggravarsi dei conflitti, gli eventi meteorologici estremi e gli shock economici hanno innescato una serie di crisi globali, spingendo la fame a livelli record e facendo aumentare la domanda di aiuti umanitari. Tuttavia, la carenza di finanziamenti nel 2024 ha costretto il Programma alimentare mondiale a ridurre i suoi sforzi umanitari, lasciando alcune delle popolazioni più vulnerabili a lottare per accedere all’assistenza.

Il rapporto indica che circa 1,9 milioni di persone sono sull’orlo della carestia. In particolare a Gaza e in Sudan, così come in alcune parti dell’altro Sudan, quello meridionale, di Haiti e del Mali , il numero di persone che soffrono la fame ha raggiunto livelli senza precedenti. La direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale, Cindy McCain, ha dichiarato:

«Conflitti devastanti, frequenti disastri climatici e diffuse turbolenze economiche hanno portato a un crescente bisogno umanitario globale. Tuttavia, il sostegno finanziario non ha tenuto il passo. Il Programma alimentare mondiale è impegnato a eliminare la fame, ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo urgente bisogno del sostegno finanziario e diplomatico della comunità internazionale per invertire la tendenza alla crescente domanda globale e aiutare i gruppi vulnerabili a sviluppare una resilienza a lungo termine per affrontare l’insicurezza alimentare. I livelli persistentemente elevati di fame sono preoccupanti, eppure i fondi necessari per affrontarli stanno diminuendo. Lo scorso anno, il Programma alimentare mondiale ha fornito assistenza alimentare salvavita a 124 milioni di persone. Quest’anno, i finanziamenti del Programma sono stati tagliati di quasi il 40%, il che significa che decine di milioni di persone perderanno la nostra fondamentale ancora di salvezza. Sebbene il leggero calo dell’incidenza complessiva dell’insicurezza alimentare sia incoraggiante, la continua incapacità di fornire assistenza essenziale a chi ne ha bisogno vanificherà presto questi successi duramente conquistati e introdurrà ulteriore instabilità in regioni instabili del mondo».

Nel 2025 sarebbero stati necessari circa 16,9 miliardi di dollari di aiuti per aiutare 123 milioni di persone affamate, una cifra equivalente all’incirca alla spesa globale per il caffè in due settimane. Sempre nel 2025, il Programma alimentare mondiale ha continuato ad adattare la sua risposta alle esigenze specifiche di ciascun Paese, a identificare le priorità e ad abbinare capacità e risorse per implementare progetti di alta qualità.

Nella regione Asia-Pacifico , 88 milioni di persone affrontano la grave minaccia di una fame improvvisa a causa del cambiamento climatico e il Programma alimentare mondiale deve raccogliere 2,5 miliardi di dollari per rafforzare ulteriormente la sicurezza sociale e le iniziative di azione proattiva per far fronte alle conseguenze.

Nell’Africa subsahariana, 170 milioni di persone stanno affrontando un’improvvisa insicurezza alimentare, che rappresenta il 50% del fabbisogno di finanziamenti previsto dal Programma alimentare mondiale per il 2025. A luglio, una regione del Sudan ha dichiarato lo stato di carestia e ora il conflitto nel Paese sta causando un massiccio afflusso di sfollati nei Paesi limitrofi. Nella Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa) e nella regione del Sahel, il conflitto ha costretto milioni di persone alla fame; e l’insicurezza alimentare nell’Africa meridionale sta peggiorando a causa di eventi meteorologici estremi, aggravati da El Niño: fenomeno climatico periodico caratterizzato dal riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale e orientale. Questo riscaldamento, che raggiunge il picco intorno a Natale (da qui il nome spagnolo “il Bambinello”), altera i modelli meteorologici globali, provocando siccità in alcune regioni e piogge torrenziali in altre. Il fenomeno fa parte di un ciclo climatico più ampio chiamato El Niño-Southern Oscillation (ENSO), che include anche la fase opposta, La Niña (raffreddamento delle acque).

Le ostilità in Libano hanno aggravato la già grave situazione in Medio Oriente, Nord Africa ed Europa orientale, e il conflitto ha anche innescato l’insicurezza alimentare nella Striscia di Gaza, in Siria e nello Yemen. La situazione a Gaza rimane disastrosa, con il 91% della popolazione che si trova ad affrontare un’improvvisa insicurezza alimentare e il 16% in condizioni catastrofiche. In Yemen e Siria, rispettivamente 17,1 milioni e 12,9 milioni di persone si trovano ad affrontare un’improvvisa insicurezza alimentare. La carenza di finanziamenti in tutta la regione limita gravemente le operazioni del Programma alimentare mondiale e milioni di persone stanno soffrendo a causa dei tagli agli aiuti alimentari. Il Programma alimentare mondiale sta raccogliendo 4,9 miliardi di dollari per continuare le sue operazioni di aiuto. Ad esempio il personale del Programma sta distribuendo aiuti alimentari di emergenza agli sfollati interni in Libano.

In America Latina e nei Caraibi , 40,8 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare, di cui il Programma alimentare mondiale ha individuato 14,2 milioni come beneficiari di assistenza standard. Il Programma deve inoltre raccogliere 1,1 miliardi di dollari per sostenere le popolazioni vulnerabili e ampliare gli interventi per rafforzare i sistemi alimentari, la resilienza climatica e il benessere sociale.

Il predetto rapporto Global Outlook 2025 valuta l’ultimo stato della sicurezza alimentare globale nei Paesi in cui il Programma alimentare mondiale opera: e sono disponibili dati; esso identifica le esigenze di azioni mirate a popolazioni specifiche in vari Paesi, regioni e aree chiave e fornisce una breve panoramica del piano d’azione del Programma per affrontare la fame nel 2025.

Il rapporto fornisce inoltre dettagli sull’insicurezza alimentare, sulle necessità e sulle misure di risposta pianificate per ciascuna regione: Asia-Pacifico, Africa orientale, Africa occidentale, Africa meridionale, America Latina e Caraibi, Medio Oriente, Nord Africa ed Europa orientale.

Altre fonti legate a Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Food & Agriculture Organization of the United Nations-FAO), Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (International Fund for Agricultural Development-IFAD), Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (United Nations Children’s Fund-UNICEF), Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization-WHO) hanno pubblicato il rapporto sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo nel 2025.

Il rapporto stima che circa 673 milioni di persone in tutto il mondo soffrissero la fame nel 2024, con una percentuale di popolazione che scende all’8,2%, proseguendo il costante calo registrato nel 2023 (8,5%) e nel 2022 (8,7%). Tuttavia, la situazione della fame a livello globale è eterogenea; il miglioramento complessivo non riesce a mascherare la situazione regionale, con la fame che continua a peggiorare nella maggior parte delle sottoregioni dell’Africa e dell’Asia occidentale.

Il rapporto indica che il numero globale di persone che soffrono la fame nel 2024 era tra 638 e 720 milioni. Secondo una stima puntuale, le persone che soffrono la fame a livello globale sono 673 milioni, con un calo di 15 milioni rispetto al 2023 e di 22 milioni rispetto al 2022.

Sebbene questa tendenza al ribasso sia lodevole, le ultime stime sono comunque superiori ai livelli pre-COVID-19 e l’elevata inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari degli ultimi anni è stata un fattore chiave che ha contribuito alla lenta ripresa della sicurezza alimentare.

L’Asia meridionale e l’America Latina hanno registrato risultati particolarmente positivi. In Asia, il tasso di insicurezza alimentare è sceso dal 7,9% nel 2022 al 6,7% nel 2024, colpendo 323 milioni di persone. Inoltre, in America Latina e nei Caraibi, il tasso di insicurezza alimentare ha raggiunto il picco del 6,1% nel 2020 ed è sceso al 5,1% nel 2024, colpendo 34 milioni di persone.

Purtroppo, questa tendenza positiva è in netto contrasto con la crescente situazione di fame in Africa e nell’Asia occidentale, in particolare in molti Paesi da tempo impantanati in crisi alimentari, dove la situazione sta diventando sempre più grave. Nel 2024, la percentuale di persone che soffrono la fame in Africa ha superato il 20%, con 307 milioni di persone che soffrono la fame; la situazione in Asia occidentale è altrettanto grave, con circa il 12,7% della popolazione (oltre 39 milioni) che soffre la fame.

Si prevede che entro il 2030, 512 milioni di persone in tutto il mondo saranno affette da insicurezza alimentare cronica, di cui quasi il 60% in Africa.

Di fronte a queste cifre preoccupanti, agenzie specializzate delle Nazioni Unite hanno chiaramente avvertito che raggiungere la visione di “fame zero” indicata nell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2 (Sustainable Development Goal 2-SDG2) rimane un compito lungo e arduo.

Come indicatore che riflette la difficoltà di reperire cibo a sufficienza in un determinato periodo dell’anno, la prevalenza globale di insicurezza alimentare moderata o grave è leggermente diminuita, passando dal 28,4% al 28,0% tra il 2023 e il 2024. Tuttavia, la popolazione colpita rimane enorme, raggiungendo i 2,3 miliardi. Questa cifra è di 335 milioni superiore rispetto al 2019 (prima della pandemia di COVID-19) e di 683 milioni superiore rispetto al 2015 (anno in cui è stata adottata l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile).

Come indicatore fondamentale della nutrizione infantile, l’incidenza del ritardo della crescita nei bambini di età inferiore ai cinque anni è diminuita dal 26,4% nel 2012 al 23,2% nel 2024, a dimostrazione del continuo miglioramento dello stato nutrizionale infantile a livello globale. La prevalenza del sovrappeso infantile (5,3% nel 2012, 5,5% nel 2024) e del deperimento infantile (7,4% nel 2012, 6,6% nel 2024) è rimasta generalmente stabile. Il tasso di allattamento esclusivo al seno per i neonati di età inferiore ai sei mesi è aumentato significativamente dal 37,0% nel 2012 al 47,8% nel 2023, a dimostrazione della crescente comprensione da parte del pubblico dei suoi benefici per la salute. Il tasso di obesità negli adulti è salito dal 12,1% nel 2012 al 15,8% nel 2022. Gli ultimi dati mostrano che il tasso globale di anemia tra le donne di età compresa tra 15 e 49 anni è aumentato dal 27,6% nel 2012 al 30,7% nel 2023.

Secondo un indicatore degli Obiettivi di sviluppo sostenibile utilizzato per la prima volta nel rapporto, solo un terzo dei neonati di età compresa tra 6 e 23 mesi in tutto il mondo soddisfa lo standard minimo di diversità alimentare; al contrario, il tasso di conformità per le donne di età compresa tra 15 e 49 anni è pari a due terzi.

Lo Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2025 rivela sistematicamente le cause e gli effetti a catena dell’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari tra il 2021 e il 2023 e si concentra sulla valutazione del loro impatto di vasta portata sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione a livello globale.

Il rapporto sottolinea che le risposte politiche di vari Paesi durante la pandemia di COVID-19, consistenti principalmente in stimoli fiscali su larga scala e allentamenti monetari, uniti all’impatto della guerra in Ucraina e agli eventi meteorologici estremi, hanno contribuito congiuntamente al recente aumento sostenuto delle pressioni inflazionistiche.

L’inflazione dei prezzi alimentari ha gravemente ostacolato il recupero della sicurezza alimentare globale e dei livelli nutrizionali nell’era post-pandemica. Dal 2020, l’inflazione globale dei prezzi alimentari ha costantemente superato l’inflazione complessiva. A gennaio 2023, la differenza tra i due ha raggiunto un picco storico, con il tasso di inflazione dei prezzi alimentari salito al 13,6%, 5,1 punti percentuali in più rispetto al tasso di inflazione complessivo dell’8,5%.

Con il continuo aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, i Paesi a basso reddito sono i più colpiti e hanno subito l’impatto più grave. Da dicembre 2020 all’inizio del 2023, il tasso di inflazione mediano dei prezzi dei prodotti alimentari a livello globale è salito dal 2,3% al 13,6%; al contrario, i Paesi a basso reddito hanno dovuto affrontare pressioni inflazionistiche ancora più gravi, con un’inflazione che ha raggiunto un picco del 30% a maggio 2023.

Sia pure nel contesto del continuo aumento dei prezzi alimentari a livello globale, si prevede che il numero totale di persone che non possono permettersi pasti sani diminuirà leggermente. Tuttavia, questo miglioramento non è uniforme. Nei Paesi a basso reddito, il costo dei pasti sani è aumentato significativamente di più rispetto ai Paesi ad alto reddito, facendo sì che il numero di persone che non possono permettersi pasti sani sia aumentato da 464 milioni nel 2019 a 545 milioni nel 2024. Nei Paesi a reddito medio-basso (esclusa l’India), questa popolazione aumenta da 791 milioni nel 2019 a 869 milioni nell’arco di cinque anni.

In risposta all’inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari, il rapporto raccomanda un approccio politico articolato, che comprenda misure fiscali mirate e limitate nel tempo, come programmi di protezione sociale, per salvaguardare i mezzi di sussistenza delle famiglie vulnerabili; l’attuazione di politiche monetarie credibili e trasparenti per frenare le pressioni inflazionistiche; e investimenti strategici nella ricerca e nello sviluppo di scienze e tecnologie agricole e alimentari, nell’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto e produzione e nella costruzione di sistemi informativi di mercato per migliorare l’efficienza produttiva e la resilienza industriale.

Il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, ha sottolineato:

«Il continuo calo del tasso di fame globale è incoraggiante, ma se da un lato dobbiamo riconoscere i risultati ottenuti con fatica, dall’altro dobbiamo essere profondamente consapevoli delle evidenti contraddizioni negli squilibri di sviluppo regionale. Lo ‘Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2025’ funge da campanello d’allarme: la comunità internazionale deve urgentemente potenziare in modo completo le proprie azioni per garantire che tutti possano saziarsi, nutrirsi in modo sicuro e corroborante. A tal fine, dobbiamo collaborare con governi, organizzazioni a tutti i livelli e comunità di base per innovare i nostri modelli operativi, implementare un’assistenza mirata per le difficoltà specifiche dei gruppi vulnerabili e fornire un supporto preciso alle regioni in cui la fame rimane un problema persistente».

Il Presidente dell’IFAD Álvaro Lario ha affermato:

«Di fronte alla duplice pressione dell’aumento continuo dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’interruzione delle catene del valore globali, dobbiamo investire nel futuro delle aree rurali e promuovere la trasformazione dell’agricoltura. Tali investimenti non sono solo la pietra angolare per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, ma anche un compito cruciale per il mantenimento della stabilità globale».

Catherine Russell, Direttore Esecutivo dell’UNICEF, ha detto:

«Ogni bambino merita l’opportunità di prosperare. Tuttavia, oltre 190 milioni di bambini sotto i cinque anni in tutto il mondo affrontano l’insicurezza alimentare, che può avere un impatto negativo sul loro sviluppo fisico e mentale e privarli dell’opportunità di realizzare appieno il loro potenziale. Il rapporto ‘Lo Stato della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione nel Mondo 2025’ sottolinea l’urgente necessità di agire per i bambini più piccoli e vulnerabili del mondo, poiché l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari potrebbe aggravare l’insicurezza nutrizionale per milioni di famiglie. Dobbiamo collaborare con i governi, il settore privato e le comunità per garantire che le famiglie vulnerabili abbiano accesso a cibo a prezzi accessibili e nutriente che soddisfi i bisogni di sviluppo dei bambini. Ciò include il rafforzamento dei programmi di protezione sociale, l’educazione dei genitori sulla nutrizione dei bambini prodotta localmente e l’enfasi sull’importanza dell’allattamento al seno, poiché rappresenta il miglior inizio di vita per un bambino».

Quando si parla di miglioramento della fame del mondo, si valutano piccole differenze percentuali su dati che si aggirano sul mezzo miliardo di persone e molto oltre: cifre “incoraggianti” che non intaccano affatto il grave problema. Finché una sola persona debba rischiare di morire di fame sul pianeta Terra ciò indica vergogna per il genere umano.