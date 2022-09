La famiglia al capezzale di Elisabetta: in arrivo anche Harry e Meghan. La Gran Bretagna con il fiato sospeso

Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza scozzese di Balmoral, dove le condizioni di salute della 96enne regina Elisabetta sembrano essere precipitate. Lo riferiscono i media. Il nipote ‘ribelle’ e la sua consorte, trasferitisi negli Usa dopo la strappo dalla famiglia reale di circa tre anni fa, erano tornati in questi giorni nel Regno nell’ambito di un viaggio europeo con tappe previste anche in Germania e in Svizzera per una serie di impegni pubblici caritativi. Fino a oggi non si prevedeva un loro incontro con la sovrana.

La Bbc cambia la programmazione per la regina

Alla notizia delle crescenti preoccupazioni dei medici per la salute della regina Elisabetta II, la Bbc ha interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulla sovrana. (ANSA). RP 08-SET-22 14:58 NNNN

Conduttori Bbc vestiti in nero

Regno Unito: conduttori Bbc vestiti in nero Milano, 8 set. (LaPresse) – In questo momento tutti i conduttori in onda su Bbc sono vestiti in nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down’ messo a punto per la morte della Regina Elisabetta II. La Bbc ha già modificato la programmazione dedicandosi solo ad aggiornamenti sullo stato di salute della Regina. EST NG01 lca/fed 081513 SET 22

Regina: interrotto il cambio della guardia a Buckingham Palace

Dopo le notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta II, che si trova nella residenza reale in Scozia a Balmoral, a Buckingham Palace e’ stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: “Niente cambio della guardia oggi”, come testimonia un’immagine diffusa dai media britannici. (ANSA). RP 08-SET-22 15:19 NNNN