La Federico II assume: 20 contratti a tempo indeterminato, è sufficiente la scuola dell’obbligo. Ecco il bando

L’Università Federico II di Napoli assume 20 unità di personale a tempo pieno e indeterminato: si potrà presentare domanda dalle ore 9 di lunedì 13 alle ore 17 del giorno 17 marzo 2023. Emanato il bando di concorso pubblico-Le domande devono essere inoltrate tramite l’apposita piattaforma della Regione Campania.

Titolo di studio necessario per la partecipazione: scuola dell’obbligo. Luogo di lavoro :le strutture dell’Ateneo ubicate in una delle seguenti zone di Napoli: centro storico, Fuorigrotta, San Giovanni a Teduccio, Zona ospedaliera. Mansioni da svolgere: compiti di attesa, controllo dell’accesso e del movimento del pubblico, semplici commissioni quai il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, l’archiviazione di atti/documenti cartacei ed informatici, indicazione dei servizi, utilizzo di attrezzature tecniche ed elementari, quali fotocopiatrici, telefono, lavagne luminose, proiettori; conoscenze di base dell’utilizzo del PC, in particolare dell’utilizzo delle periferiche (mouse, tastiere, scanner, stampanti, altoparlanti, USB) e degli strumenti di posta elettronica ed internet; gestione aule con predisposizione delle stesse all’utilizzo delle attrezzature d’aula (ad esempio: microfoni, lavagne luminose e PC); riordino di suppellettili, trasporto di materiali mediante l’utilizzo di carrelli a mano; capacità comunicative e relazionali; capacità di rappresentazione di contenuti di semplici testi (es. avvisi, comunicazioni, circolari).

La prova di idoneità per i candidati che si collocheranno in posizione consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale e/o in un colloquio volto ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste nelle declaratorie riferibili alla categoria B e non comporterà alcuna valutazione comparativa.