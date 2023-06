La Federico II fa 799 anni: prosegue la marcia verso gli otto secoli

L’Università Federico II di Napoli, l’Ateneo laico più antico al mondo festeggia oggi i suoi 799 anni di Saperi. Da oggi al via una serie di appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa Buon compleanno Federico II che dal 2015 scandisce la vita della comunità accademica in vista degli otto secoli che si raggiungeranno il prossimo anno. Si parte con il conferimento della Laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata ad Alberto Angela. La cerimonia si terrà alle 11, nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo federiciano, nella sede di corso Umberto I, 40.

Introdotto dal Rettore Matteo Lorito e da Vincenzo Morra, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, ne terrà la Laudatio Pasquale Raia, Professore di Paleontologia e Paleoecologia. Seguirà la Lectio magistralis del neo dottore Alberto Angela. Giovedì 8 giugno, alle 10:30, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, a largo San Marcellino, si prosegue con la Giornata dello studente federiciano. Prima edizione dell’iniziativa dedicata a tutti gli studenti della Federico II, che a vario titolo, tra musica, parole e immagini, racconteranno le loro esperienze da federiciani. Ci saranno studenti attori, musicisti, sportivi, studenti impegnati ‘oltre le aule’. Aprirà la mattinata il Rettore Matteo Lorito. A chiusura, i saluti della Prorettrice Rita Mastrullo e il DJ Set a cura degli studenti di F2 Radio Lab. L’evento, aperto a tutti, sarà anche trasmesso in streaming (https://www.youtube.com/watch?v=WN57S7Pa0AY).

Le celebrazioni continuano venerdì 9 giugno, alle 16:30, nell’Aula Magna Storica, con la Premiazione dei laureati illustri 2023: Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo; Angela Natale, presidente Boeing Italia; Alessandro Preziosi, attore; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura. La cerimonia, su invito, sarà trasmessa in streaming (https://www.youtube.com/watch?v=u4VPN9AAb-c).