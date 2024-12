La Federico II premia l’eccellenza della comunicazione pubblicitaria. Spaccam Award, ecco i vincitori

Nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si è tenuta la cerimonia di premiazione di Plateia – Spaccam Award 2024, il premio nato per valorizzare l’eccellenza della comunicazione pubblicitaria nel panorama locale e nazionale: un progetto del collettivo di studenti Spaccam nato nell’ambito dell’insegnamento di Marketing e Nuovi Media del professor Aldo Carlotto del Corso di Laurea in Culture Digitali e della Comunicazione, che punta a promuovere il dialogo tra gli studenti universitari e il mondo professionale indagando il settore della comunicazione pubblicitaria.

Dieci le categorie e i progetti creativi premiati dalla doppia giuria: quella popolare composta dagli studenti stessi del corso di Marketing e Nuovi Media e quella tecnica che ha visto coinvolti 20 esperti del settore marketing e comunicazione. Ad aprire la cerimonia di premiazione è stata Dora Gambardella, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali che ha sottolineato il significato e il valore di iniziative come questa che mettono gli studenti a contatto diretto con il mondo del lavoro offrendo opportunità di crescita e formazione: “Si tratta di un esperimento di innovazione didattica ben riuscito e sicuramente da ripetere. L’accademia ha bisogno di esplorare forme di didattica che assicurino apprendimento e stimolino la partecipazione attiva degli studenti. Il Dipartimento sta sostenendo progetti come quello del Prof. Carlotto, ma anche di altri docenti che sperimentano forme di didattica sul campo e l’uso didattico del teatro”.

Insieme a Aldo Carlotto, hanno preso parte alla cerimonia Raffaele Cercola, presidente di Giuria, e il Coordinatore del Corso di laurea in Culture digitali, Emiliano Grimaldi.



Raffaele Cercola, riconoscimento alla carriera

Le agenzie di comunicazione che hanno partecipato a questa prima edizione sono oltre venti e dieci sono i premiati, uno per ogni categoria, oltre al Premio Speciale Plateia alla carriera che è stato assegnato al professor Raffaele Cercola per oltre cinquant’anni di appassionato insegnamento del Marketing.

Miglior soggetto creativo in affissione

soggetto: KIMBO capsule

agenzia: Based, Napoli

Direttore creativo Angelo De Caro

Miglior soggetto creativo spot commercial per tv o cinema

soggetto: Miwa tariffa flat

agenzia: Yolo plus – Benevento – Roma – Milano

Direttore creativo Gerardo dello Iacovo,

Miglior soggetto creativo campagna corporate

soggetto: PUOK

agenzia: Fatelardo – Napoli

Direttore creativo Mario Donisi

Miglior soggetto creativo stampa

soggetto: Dulcis in fundo – Palazzo Petrucci ristorante

agenzia Dabliu – direttore creativo Roberta Conte

Miglior campagna digital integrata

soggetto: Masardona

agenzia: Bread and network – Napoli

Vincenzo Fusco, account manager – Giuseppe Esposito, direttore creativo

Miglior soggetto creativo post digital

soggetto: Ristorante del pino

agenzia: Emagraphic & partners di Gricignano di Aversa (Ce)

Angelo Esposito Marroccella, direttore creativo – Andrea Fiore account manager

Miglior attività pianificazione media integrata

soggetto: Confucio

agenzia: Agrelli e basta – Napoli

Claudio Agrelli, direttore

Miglior prodotto design

soggetto: Signora Bettola

agenzia: Bread and network – Napoli

Vincenzo Fusco, account manager e Giuseppe Esposito, direttore creativo

Miglior soggetto creativo video digital social

soggetto: Stranormanna

agenzia: Emagraphic & Partners di Gricignano di Aversa (ce)

Angelo Esposito Marroccella, direttore creativo e Andrea Fiore account manager

Miglior attività eventi e trade marketing

soggetto: Monopoly Friuli Venezia Giulia

agenzia: Dabliu

Roberta Conte, direttore creativo

Il premio

Plateia Spaccam Award è un Premio rivolto alle aziende e ai professionisti del settore della comunicazione, ma è soprattutto un laboratorio pratico in cui gli studenti entrano in contatto con i temi studiati e con i protagonisti del settore. Un’opportunità concreta per rafforzare le proprie competenze, ma al tempo stesso anche una ribalta per tanti creativi, pubblicitari e agenzie di comunicazione che lavorano sul territorio con grande passione e competenze.

Il nome Plateia, nato dal lavoro creativo del Collettivo, ricorda le origini greche della città di Napoli. Nel greco antico, πλατεῖα (plateia) indicava una strada larga, un luogo di passaggio, uno spazio aperto dove persone e idee si incontrano creando un dialogo vivo e dinamico. Plateia vuole rappresentare un’occasione di dialogo e confronto, un crocevia di idee e culture, un punto di connessione per professionisti e studenti.