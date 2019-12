La festa di Santa Lucia all’Ambasciata di Svezia

L’Ambasciata di Svezia ha portato da diversi anni in Italia una delle tradizioni più amate e suggestive del calendario svedese: la festa di Santa Lucia. A quanto pare, Santa Lucia si festeggia davvero dappertutto, all’alba del 13 dicembre migliaia di bambini e adolescenti illuminano il buio invernale con canti, dolci e candele. In ogni angolo del Paese, nelle famiglie, scuole, asili, uffici, negozi, ci si riunisce per ascoltare le incantevoli melodie natalizie e per festeggiare la luce in attesa del Natale. Non potevano mancare i festeggiamenti a Roma presso l’Ambasciata di Svezia, presente L’amministrazione Comunale di Santa Marinella rappresentata dalla consigliera Maura Chegia: “Ringrazio l’associazione Santa Marinella Viva per avermi invitato a questa cerimonia, con un valore particolare poiché il padrone di casa, l’Ambasciatore Robert Rydberg giunge alla fine del suo mandato in Italia. Una serena occasione – prosegue Maura Chegia – per prendere contatti anche con gli illustri ospiti del ricevimento, ad esempio con il critico cinematografico Rosario Tronnolone con il quale abbiamo programmato di rendere un omaggio a Fellini direttamente a Santa Marinella per il 25esimo anniversario della sua morte.