La fiamma olimpica arriva a Palermo, Cairoli accende il braciere





PALERMO (ITALPRESS) – Sono le 20:40 quando l'ex campione di motocross Tony Cairoli raggiunge piazza Ruggero Settimo con la fiaccola nelle mani e accende il braciere situato sul palco accanto al teatro Politeama: Palermo celebra così le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, chiudendo la prima di quattro giornate nelle quali la Fiamma attraverserà diverse città dell'isola. "È un momento che anticipa il nostro Capodanno, che normalmente facciamo qui e che faremo anche quest'anno – sottolinea il sindaco Roberto Lagalla -. Siamo di fronte a una fiaccola straordinaria, che invita alla pace e ci trasferisce i valori dello sport, del rispetto dell'avversario, della qualità della vita vissuta nel senso più pieno. Questo per Palermo deve essere un ulteriore augurio e uno sprone a fare sempre meglio".