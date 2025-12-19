La Fiamma Olimpica illumina il Vesuvio. Lo sponsor Coca-Cola sceglie Marevivo: Raffaella Giugni tedofora

Coca-Cola, presenting partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, annuncia la partecipazione di Raffaella Giugni, segretario generale della Fondazione Marevivo, come tedofora in uno dei momenti più suggestivi del percorso. L’appuntamento è fissato per il 22 dicembre allo Yacht Club di Marina di Stabia, dove Giugni accenderà il Braciere del Viaggio della Fiamma Olimpica sull’eliporto, con il mare e il Vesuvio a fare da sfondo.

La scelta di Raffaella Giugni rientra nella volontà di Coca-Cola di valorizzare persone e storie capaci di generare un impatto positivo sui territori e sulle comunità. Per l’azienda, il Viaggio della Fiamma Olimpica è un racconto collettivo che promuove valori universali attraverso realtà simbolo dell’impegno civile e dell’impatto sociale nel Paese. Ogni tappa diventa così un’occasione per dimostrare come lo Spirito Olimpico possa andare oltre lo sport, traducendosi in azioni concrete di inclusione, solidarietà e coesione sociale.

Da diversi anni Coca-Cola e Marevivo collaborano in iniziative di sostenibilità ambientale, tra campagne di sensibilizzazione, giornate di pulizia delle spiagge e attività dedicate alla promozione del corretto riciclo delle confezioni.

Luca Santandrea, general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, sottolinea:

“Raffaella Giugni incarna pienamente i valori olimpici di impegno, determinazione e responsabilità verso il mondo. La sua leadership in Marevivo dimostra come passione e dedizione quotidiane possano aiutare ad affrontare le sfide ambientali più complesse, trasmettendo il messaggio che ciascuno può contribuire al bene comune. Un approccio che si allinea alla volontà di Coca-Cola di promuovere un cambiamento positivo e diffondere una cultura della sostenibilità e del corretto riciclo come parte integrante del progresso sociale”.

Per Raffaella Giugni, l’esperienza ha un valore che va oltre il simbolo:

“Essere stata scelta come tedofora nel Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un grande onore e una responsabilità. Accendere il Braciere a Marina di Stabia significa richiamare l’attenzione su un patrimonio naturale straordinario ma fragile come il mare, che oggi più che mai richiede impegno costante e scelte coraggiose. Da quarant’anni Marevivo lavora per la tutela dell’ecosistema marino, denunciando l’inquinamento e promuovendo soluzioni concrete. Collaborare con grandi aziende in contesti pubblici e simbolici vuol dire stimolarle ad assumersi responsabilità sempre maggiori. La sostenibilità non è uno slogan, ma un percorso complesso che richiede coerenza, investimenti e capacità di progredire”.

Chi è Raffaella Giugni

Raffaella Giugni è segretario generale della Fondazione Marevivo, nata come associazione nel 1985 da un’idea della madre Rosalba Giugni. Dopo un’esperienza nell’imprenditoria, ha scelto di dedicarsi completamente alla missione ambientalista della fondazione, impegnata da 40 anni nella tutela dell’ecosistema marino attraverso campagne di sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità. Tra i progetti più recenti, “MedCoral Guardians”, primo intervento di restauro dei coralli del Mediterraneo.

La storia di Marevivo

Marevivo è un’associazione ambientalista attiva dal 1985 nella difesa del mare e delle sue risorse. In quattro decenni ha promosso campagne di sensibilizzazione, progetti educativi e iniziative concrete contro l’inquinamento e a tutela della biodiversità marina. Tra le battaglie più note, il sostegno alla Legge SalvaMare e le campagne per la riduzione della plastica e l’educazione ambientale nelle scuole.

Da oltre 95 anni al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola crede nel potere dello sport come linguaggio universale capace di unire le persone e ispirare le nuove generazioni. Essere Presenting partner del Viaggio della Fiamma Olimpica significa trasformare ogni tappa in un’occasione concreta per promuovere inclusione, rispetto e opportunità.