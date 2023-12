La FIC illustra i risultati dei progetti finanziati da Sport e Salute

ROMA (ITALPRESS) – Al Palazzo delle Federazioni è stato presentato il progetto “Canottaggio sociale – dalla teoria allo sviluppo pratico – un anno di progettazione”. Un’opportunità per il fare il punto al termine di un anno intenso, che ha visto la Federazione Italiana Canottaggio promuovere e sviluppare i Progetti Sport Terapia Integrata, #Studieremoinfamiglia e Remare in Libertà, finanziati dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestiti da Sport e Salute.

