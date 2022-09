La fiera degli occhiali compie 10 anni: a Firenze e Milano in vetrina oltre cento imprese e 170 marchi

ono oltre 100 le aziende, per un totale di circa 170 brand votati alla creativita’, che parteciperanno a DaTe, fiera dedicata al mondo dell’occhialeria in programma dal 10 al 12 settembre alla Stazione Leopolda di Firenze. La fiera, che festeggia i suoi primi 10 anni, prepara un’edizione accompagnata da nuove iniziative. “Quella del 2022 si annuncia un’edizione irripetibile – dice il presidente Giovanni Vitaloni – perche’ quest’anno abbiamo voluto organizzare a Milano Medd by DaTe, ovvero Milano eyewear design day, un evento speciale, non commerciale, con data unica lunedi’ 17 ottobre”. Sia per format che contenuti l’evento e’ completamente diverso da quello fiorentino: e’ aperto a tutti e dedicato non solo agli operatori del settore e alla stampa ma anche agli appassionati, ai designer, agli studenti, per dare vita a un momento di scambio e riflessione sul design nella sua forma piu’ pura, con focus sull’occhialeria, con ospiti ed esperti provenienti da diversi settori. Il programma dell’evento di Milano sara’ arricchito da premiazioni e una mostra sugli occhiali che hanno fatto la storia del settore. Inoltre durante Date Firenze saranno selezionati gli occhiali che potranno vincere un premio che verra’ consegnato il 17 ottobre all’Adi design museum. L’organizzazione ha anche programmato un altro evento a Milano, domani pomeriggio alla Biblioteca Pinacoteca accademia Ambrosiana di Milano, dal titolo “L’arte di fare moda”: per l’occasione, sette eccellenze fieristiche coinvolte nel progetto #finallytogether celebreranno l’eccellenza di tutta la filiera attraverso sette opere d’arte che saranno messe in mostra.