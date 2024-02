La filiera del packaging metallico, sfide e opportunità: convegno a Salerno con l’assessore Nicola Caputo

“La filiera del packaging metallico: sfide e opportunità”: è il titolo del convegno che si svolgerà venerdì 23 febbraio dalle ore 10,30 nella sede della SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari) in Via Nazionale ad Angri. L’evento, ideato e curato da Anfima, verrà moderato dal giornalista del Mattino Nando Santonastaso e costituisce il primo di una serie di appuntamenti itineranti che, partendo da Angri, si svolgeranno periodicamente in tutta Italia con l’obiettivo di raccontare il valore socio economico dell’intera filiera del packaging metallico attraverso il coinvolgimento delle aziende e di tutte quelle realtà locali, associative e industriali.

L’incontro, diviso tra interventi ed una tavola rotonda, si svolgerà con la partecipazione di: Nicola Caputo – Assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Marco Cerreto – Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, Marco Checchi – Presidente di ANFIMA; Antonio Borrelli – Direttore acquisti di “La Doria SpA”; Federico Fusari – Direttore generale di Ricrea (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio); Gabriele Natalizia – Professore associato di Sicurezza, Politica internazionale e Scienza politica per il Dipartimento di Scienze politiche presso la Sapienza Università di Roma; Sebastiano Porretta – Responsabile ricercatore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Capo del Dipartimento Scienze dei Consumatori presso SSICA; Francesca Stevens – Managing Director di Europen.

Sarà un importante momento di condivisione e confronto su tematiche cruciali per il settore, a cui parteciperanno realtà imprenditoriali locali di rilievo, istituzioni ed esperti del mondo accademico. Verranno discusse questioni attuali e decisive quali: il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR); la sostenibilità nel settore; le tendenze protezionistiche dei player a livello mondiale e il negoziato in atto sui dazi sull’acciaio.

L’industria degli imballaggi metallici conta in Italia più di 50 aziende e più di 4.200 lavoratori, per un fatturato complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro; un settore che fa eccellere il nostro Paese nell’ambito del riciclo, ma che negli ultimi anni si sta scontrando con crescenti difficoltà come quelle derivanti dal Regolamento sugli imballaggi, dai complicati negoziati in atto sui dazi per l’acciaio tra Stati Uniti e Unione europea oppure dai nuovi competitor a livello mondiale. Tutte sfide che finiscono per impattare negativamente non solo sul settore del packaging, ma su tutta la filiera agro-alimentare nazionale.