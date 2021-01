La filiera del turismo in piazza. Il 1° febbraio manifestazione a Napoli

“Il turismo non molla”: questo lo slogan della nuova manifestazione di protesta promossa dalla Filiera turistica che si svolgerà a Napoli, lunedì 1° febbraio a partire dalle ore 10. In piazza, tutte le categorie del comparto turistico: agenti di viaggio, guide turistiche, accompagnatori, animatori, albergatori, bed & breakfast, casa vacanza, Ncc, ditte bus e società marittime, ristoratori e bar, artigiani e negozi souvenir, noleggiatori, commerciali, organizzatori eventi, wedding planner, intermediari assicurativi specializzati nel turismo uniti per esprimere con un’unica voce una sola richiesta: stato di crisi affinchè vengano accolte le tante istanze presentate dalle aziende per tutelare le aziende e le relative forza-lavoro. In particolare vengono richiesti: A) L’erogazione di fondi che sono stati promessi per tutte le categorie; B) Cassa Integrazione; C) Anno fiscale bianco; D) Rapporti bancari; E) Ruolo nell’organizzazione e incentivi per la ripartenza come la riqualificazione delle agenzie, la tecnologia, lo sgravio fiscale dei viaggi prenotati in agenzia. Un’unica onda d’urto in piazza di migliaia di lavoratori che con la loro attività nel 2019 hanno realizzato il 20% del Pil nazionale e che Franceschini ed il Governo intero in stato di emergenza Covid 19 hanno trascurato ed addirittura dimenticato, provocando gravi disagi per una dignitosa e decorosa esistenza degli stessi e delle loro famiglie.