La Film Commission della Campania ha 20 anni: sostenuti circa 2 mila film e serie tv

La Film Commission Regione Campania compie venti anni di attività, che hanno portato all’ accoglienza e al sostegno di circa 2.000 titoli, tra film anche internazionali, serie tv di grande successo, documentari, pubblicità e cortometraggi. Partite le attività per celebrare l’attività: è stato realizzato un video istituzionale con 20 aree tematiche, presentato nel corso della quinta edizione a Napoli dei “Nastri d’Argento Grandi Serie”, evento dei Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngi) in collaborazione con FCRC e il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo La Fondazione in house della Regione Campania, presieduta da Titta Fiore, direttore Maurizio Gemma, ha creato anche dei monitor su totem per giocare con le clip di film e serie televisive, il tutto attraverso l’app Phlay, realizzata da Emotricon e già utilizzata per Let’s Movie disponibile sul sito della FCRC. La nuova esperienza interattiva della Fcrc, “Campania scenes to explore”, consente di navigare tra i numerosi titoli girati nella regione e di creare dei trailers personalizzati combinando sequenze dei film e delle serie raccolti in quattro aree tematiche: drama, comedy, action e love. La Villa Pignatelli (Museo Diego Aragona Cortes) che ha ospitato la serata è stata proposta come scenario dalla Film Commission Regione Campania per numerosi film e popolari serie televisive. Tra i vari progetti anche “L’amore che guarisce”, film TV di Giacomo Campiotti, “Il giovane favoloso” di Mario Martone, “Il Commissario Ricciardi”, dove è stata ambientata la dimora di Livia, lTV la “Questi Fantasmi” diretto da Alessandro Gassman.