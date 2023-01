La filosofia del design di Kia premiata ai Good Design Awards

ROMA (ITALPRESS) – Kia ha conquistato quattro importanti riconoscimenti ai Good Design Awards 2022 con Niro 2023, con il Concept SUV EV9, EV Infotainment System e con Magenta Design Infotainment System. La nuovissima Kia Niro si caratterizza per il design audace e dinamico sviluppato secondo l’acclamata filosofia di Kia “Opposites United” collocato sul pilastro “Joy for Reason”. Ispirata alla natura non solo nel design ma anche nella scelta dei colori, dei materiali e delle finiture, raggiunge l’equilibrio perfetto tra un approccio ecologicamente responsabile e una visione orientata al futuro.

La Kia Concept EV9 rappresenta la proposta concreta di mobilità sostenibile, sviluppata seguendo la visione all’avanguardia che l’azienda ha recentemente illustrato all’evento “Kia Sustainability Movement”. Il design di questa concept car rivoluzionaria si rifà alla vita e utilizza materiali realizzati attraverso il riciclo di rifiuti recuperati dal fragile ecosistema marino.

Kia EV Infotainment System e Magenta Design Infotainment System è il software specificamente sviluppato per i veicoli elettrici e si basa su un’innovativa Graphical User Interface (GUI) che ricorda le tradizionali pagine di carta. Il sistema con sfondo nero si integra perfettamente con il display curvo panoramico e infonde la stessa sensazione delicata e leggera di un foglio di carta, caratterizzando il design generale del sistema di infotainment. La grafica delle immagini ad alta risoluzione è realizzata nei colori predominanti del verde e del viola.

Perfettamente in accordo con lo slogan “Movement that inspires” i numerosi premi conquistati dai veicoli e dal software di Kia sono la chiara testimonianza della ferma determinazione del brand di accelerare la sua trasformazione in sustainable mobility solutions provider.

“A nome dell’intero Kia Design Team, posso affermare che siamo davvero felici di ricevere i Good Design Awards sia per Niro sia per Concept EV9 e per il nostro software” ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design Center. “Tutti i nostri studi a livello globale sono perennemente impegnati nella ideazione di un design che migliori in modo significativo la vita degli utenti ed il fatto che una istituzione con una storia così importante e prestigiosa come il Chicago Athenaeum riconosca e premi i nostri sforzi è già di per sè un traguardo rilevante” ha aggiunto. Giunto alla 72esima edizione, il Good Design Awards è uno dei più storici, celebrati ed importanti concorsi di design al mondo assegnato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con lo European Center for Architecture, Art, Design and Urban Studies. Ogni anno vengono premiati i prodotti maggiormente innovativi per il design e la grafica, selezionati all’interno di un elenco di “best of the best”, che si sono contraddistinti per aver segnato nuove strade sulla via dell’innovazione e per aver dato inizio a nuovi trend sul mercato mondiale.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).