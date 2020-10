La fine dell’ufficio (almeno come l’abbiamo inteso sino ad ora) è vicina?

Mai come quest’anno, in tutto il mondo, a causa di questa dura pandemia, molti impiegati sono stati lontani dai propri uffici e dalle proprie postazioni di lavoro. Le aziende stanno immaginando come saranno i loro spazi di lavoro in un mondo post-pandemico e la domanda più ricorrente è “Abbiamo ancora bisogno di un ufficio?”. Per la prima volta, molti manager di aziende piccole e grandi, stanno pianificando una riduzione dei costi fissi, rinunciando almeno in parte, agli asset immobiliari, anche per compensare la riduzione dei ricavi dovuta agli effetti del Covid-19.

Attualmente, la “remotizzazione” delle attività aziendali è significativa e molte aziende intendono stabilizzarla. Avranno ancora alcuni uffici e diverse sedi, ma probabilmente con una disponibilità pari al 50% degli spazi attuali. In tali spazi si ospiteranno clienti, fornitori, ed i team aziendali che potranno entrare e collaborare in base ad un calendario programmato. Sebbene molte aziende affermino che la rapida transizione al lavoro da remoto sia stata abbastanza semplice, ciò non significa che sia sostenibile nel lungo termine. Non si può affermare di avere lo stesso tipo di collaborazione su Internet come quello che abbiamo in presenza. Alcune attività possano essere svolte completamente in modalità virtuale senza alcun bisogno di interagire o vedere nessuno, ma ciò potrebbe comportare dei rischi per alcuni tipi di mansioni. Le interazioni umane guidano l’innovazione e le connessioni tra le persone, ma queste sono difficili da realizzare in una modalità a distanza. Sicuramente, in alcuni casi, le inefficienze del lavoro da casa ed in generale la più bassa velocità ed affidabilità delle connessioni internet domestiche, possono ridurre la produttività rispetto a quanto fornito in un ambiente d’ufficio. Come è vero anche, che il senso di appartenenza e l’interazione sociale che si creano nell’ambiente di lavoro, sono difficilmente replicabili a distanza: gli uffici offrono spazio per condividere idee, socializzare e mantenere un divario tra lavoro e vita personale che è oramai irrimediabilmente compromesso. Ed è anche vero che in alcuni ambienti familiari, con bambini piccoli ed imprevisti domestici, risulta difficile mantenere la giusta concentrazione durante tutta la giornata lavorativa. D’altra parte una presenza in ufficio a giorni alterni, nonostante possa garantire il giusto distanziamento sociale, pone in ogni caso problemi difficilmente risolvibili, come quelli relativi agli spostamenti casa-ufficio tramite i trasporti pubblici, l’uso di strutture condivise come ascensori e le lunghe code ai varchi di accesso di immobili aziendali, dovute ai controlli previsti dalle normative vigenti in tutto il mondo. Lavorare da casa, una modalità tradizionalmente vista con sospetto dai datori di lavoro, è diventata la norma per chi vive legato agli schermi dei computer. Aziende tecnologiche, dove tipicamente l’età media dei lavoratori è abbastanza bassa, stanno immaginando di utilizzare in modo perpetuo questa nuova modalità di lavoro. Twitter e Facebook, ad esempio, hanno dichiarato che, se lo desiderassero, i propri dipendenti potrebbero lavorare da casa per sempre. Ma occorre tener presente che l’isolamento sociale e l’assuefazione dovuta alla permanenza nello stesso ambiente in cui si svolge sia l’attività lavorativa che la vita privata, potrebbe causare problemi di salute, con potenziali stati di depressione e/o di attacchi di panico, come sostengono gli specialisti del settore. Quasi certamente non si tornerà più in ufficio quotidianamente, ma è ipotizzabile un uso ibrido dello smart working, perché a molte persone farà sempre piacere cambiare ambiente e spostarsi da casa per far parte di un’importante comunità come quella che frequenta sul posto di lavoro. La flessibilità sarà la chiave principale per stabilire dove le persone lavoreranno. Alcuni lavoratori ritorneranno in ufficio tutti i giorni, mentre altri solo alcune volte a settimana, oppure occasionalmente. Si tratterà di capire come gestire questo nuovo equilibrio, in un’ottica che armonizzi, nell’era delle pandemie, sicurezza, produttività e benessere aziendale.