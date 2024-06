La Fiorentina annuncia Palladino, contratto fino al 2026

Roma, 4 giu. (askanews) – La Fiorentina riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore della squadra, presente al Viola Park, è stato annunciato a margine della conferenza stampa del direttore Pradè e del direttore generale Ferrari. Ufficiale il contratto fino al 2026 (con opzione per il terzo anno).

“Voglio ringraziarvi per essere qui e colgo l’occasione per ringraziare il presidente Commisso, con cui ho avuto il piacere e l’onore di parlare poco fa al telefono – le parole di Palladino – Mi ha colpito il suo grande entusiasmo, la sua passione e i suoi valori umani. Mi ha trasmesso grande energia, sono felice di averlo conosciuto. E ringrazio il dg Ferrari e il ds Pradè che davvero mi hanno voluto fortemente qui. In due minuti abbiamo trovato l’intesa e l’accordo su tutto. Sono felice di essere qua nell’ambiente Fiorentina”.

Assente al Viola Park, Rocco Commisso ha condiviso i suoi pensieri in una lettera diffusa durante la conferenza stampa. In particolare, il presidente viola ha spento i rumors su un’eventuale cessione del club: “Non ho intenzione di vendere la Fiorentina, siamo delusi per la finale di Conference persa da Atene ma vogliamo sempre più crescere perché come tutti i nostri tifosi vogliamo il bene del club'”. Il direttore generale Alessandro Ferrari ha aggiunto: “Dirà Commisso il giorno in cui deciderà di lasciare. Non c’è niente che ora possa portarlo a cambiare idea’”.