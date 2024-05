La Fiorentina rimonta il Monza, è sorpasso al Napoli

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista tre punti fondamentali per la sua rincorsa all’ottavo posto che significherebbe confermare il piazzamento Conference della passata stagione: sorpassato il Napoli, avversario nello scontro diretto del Franchi venerdì. A decidere la sfida contro il Monza è una rete di Arthur a dodici minuti dalla fine, giusto premio per una prestazione non scintillante dei viola ma sicuramente volenterosa per portare a casa la massima posta in palio. Gli uomini di Palladino ci hanno creduto soprattutto nel primo tempo ma poi, forse privi di stimoli, sono calati nella ripresa. Proprio i brianzoli sorprendono i padroni di gara al 9′ quando un cross da destra di Mota trova Djuric bravo a staccare in area anticipando nettamente Martinez Quarta e Terracciano. A quel punto è Nico Gonzalez a prendersi sulle spalle i compagni e non è un caso che sia il numero 10 gigliato a trovare il pareggio su assist dalla fascia destra di Barak al 32′. Lo stesso talento argentino sfiora poi il raddoppio 4′ più tardi dopo un’azione personale che non viene premiata per la respinta di Di Gregorio. Per fermare la netta superiorità dei viola sulle fasce Palladino a inizio ripresa inserisce Caldirola per Kyriakopoulos, passando a una difesa a tre, Italiano risponde allo scoccare dell’ora di gioco con l’ingresso di Kouame per un deludente Nzola. Il tecnico viola inserisce anche Beltran facendo uscire Castrovilli e rendendo la sua Fiorentina ancora più offensiva. E proprio quando il Monza sembra allentare la presa è Arthur a segnare il 2-1 decisivo al termine di una bella azione personale. Colpani cinque minuti più tardi fallisce clamorosamente il pareggio spedendo di poco fuori da ottima posizione. E’ l’ultima occasione per il Monza, i viola vincono e a fine gara festeggiano sotto la curva Fiesole che già pensa ad Atene.

